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На микрорайоне отключили отопление и горячую воду!

На микрорайоне отключили отопление и горячую воду.

7.12.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Я:
На микрорайоне отключили отопление и горячую воду.


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