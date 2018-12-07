Дыра в трубе: Без тепла и горячей воды на полдня остались 11 высоток и школа в Бердске

Коммунальную аварию в Бердске устранили после полуночи уже сегодня, 7 декабря.

Как сообщили в бердском Комбинате бытовых услуг, 6 декабря около 15.30 произошла авария в котельной «Новой» (бывшая бэмзовская), которая отапливает Микрорайон. Котельщики обнаружили критическую подпидку.

-В связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения котельной «Новая», вызванной критической подпиткой ведется поиск причин, — уведомили в КБУ вечером в четверг.

По предварительным данным, дефект зафиксирован на трубопроводе в районе многоквартирных домов №27 и 28 в Микрорайоне. Чтобы устранить порыв на теплотрассе, отключали потребителей ЦТП-3А.

Коммунальщики стремились минимизировать зону отключения.Тем не менее 11 многоквартирных домов несколько часов оставались без тепла, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения бердской мэрии Василий Пономарев. В зону отключения попали также детская поликлиника и школа №12.

-Сейчас все работает в штатном режиме. Вечером нашли место прорыва возле 27-го дома. Там заменили кусок трубы. Пришлось рыть. Аварийные бригады МУП КБУ оперативно сделали, — прокомментировал Василий Васильевич.

По его словам, люди замерзнуть не успели, система теплоснабжения не разморозилась. К вечеру температура воздуха повысилась. Ночью было минус 23 градуса.