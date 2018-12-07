Мусор по-новому: Регоператор готов заключать договоры на вывоз отходов в Бердске

С 1 января 2019 года Новосибирская область, в том числе и Бердск, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняют схему работы с коммунальными отходами и выстраивают единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации ТКО.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», председатели многоквартирных домов (МКД) Бердска призвали депутатов Заксобрания Новосибирской области грамотно изучить «грабительский» закон об обращении с твердыми коммунальными отходами и принять соответствующее решение по принятию поправок. Они предупреждают: население на грани социального взрыва. Свое обращение в Заксобрание председатели МКД передали 28 ноября. Теперь ждут ответ от законодателей.

Напомним, у жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества, предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.

На сайте горадминистрации Бердска для жителей города выложили информацию по новой системе обращения с ТКО.

1. Ранее расходы за вывоз мусора были включены в общую стоимость жилищной услуги, а с нового года в квитанциях появится отдельная строка о плате за вывоз ТКО региональному оператору, который будет нести полную ответственность за сбор, транспортировку и утилизацию отходов.

2. Начисления будут производиться по количеству зарегистрированных граждан в жилом помещении. А в случае отсутствия зарегистрированных граждан — по количеству собственников.

3. Все заключенные раннее договоры на вывоз мусора будут действительны до 31 декабря 2018 года.

4. Новые договоры будут заключаться с региональным оператором. Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа размещает в печатных СМИ и на своем сайте предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и текст типового договора. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения этого предложения направляет региональному оператору заявку и необходимые документы.

5. Если потребитель не направил региональному оператору заявку, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора.

Где заключить договор

Для заключения письменного договора будет организовано несколько каналов по взаимодействию с потребителями. Договор можно будет заключить:

— в офисе ООО «Экология-Новосибирск», расположенный по адресу г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, офис В-702;

— в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Новосибирской области, — путем направления сканированных копий документов с использованием интернета по адресам, указанным на официальном сайте ООО «Экология-Новосибирск»;

— для жителей МКД – путем обращения в управляющую организацию при наличии соответствующего договора между региональным оператором и управляющей организацией.

Для организации приема бердчан главой города Бердска направлено обращение руководителю регионального оператора об открытии офиса ООО «Экология-Новосибирск» на территории Бердска. О месте и времени работы офиса будет сообщено дополнительно.

Правительством Новосибирской область организовано проведение совещаний по данной теме в режиме видео-конференц связи, в которых участвуют руководители управляющих организаций, руководители организаций перевозчиков ТКО, представители администрации.

Разъяснение сути деятельности регионального оператора проводится общественными организациями при поддержке администрации.

С более подробной информации о деятельности регионального оператора можно ознакомиться на сайте ООО «Экология-Новосибирск» ecologynsk.ru.