Мусор по-новому: Регоператор готов заключать договоры на вывоз отходов в Бердске

Теперь жители МКД будут платить за мусор с каждого прописанного в квартире человека
С 1 января 2019 года Новосибирская область, в том числе и Бердск, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняют схему работы с коммунальными отходами и выстраивают единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации ТКО.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», председатели многоквартирных домов (МКД) Бердска призвали депутатов Заксобрания Новосибирской области грамотно изучить «грабительский» закон об обращении с твердыми коммунальными отходами и принять соответствующее решение по принятию поправок. Они предупреждают: население на грани социального взрыва. Свое обращение в Заксобрание председатели МКД передали 28 ноября. Теперь ждут ответ от законодателей.
Напомним, у жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества, предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.
На сайте горадминистрации Бердска для жителей города выложили информацию по новой системе обращения с ТКО.
1. Ранее расходы за вывоз мусора были включены в общую стоимость жилищной услуги, а с нового года в квитанциях появится отдельная строка о плате за вывоз ТКО региональному оператору, который будет нести полную ответственность за сбор, транспортировку и утилизацию отходов.
2. Начисления будут производиться по количеству зарегистрированных граждан в жилом помещении. А в случае отсутствия зарегистрированных граждан — по количеству собственников.
3. Все заключенные раннее договоры на вывоз мусора будут действительны до 31 декабря 2018 года.
4. Новые договоры будут заключаться с региональным оператором. Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа размещает в печатных СМИ и на своем сайте предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и текст типового договора. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения этого предложения направляет региональному оператору заявку и необходимые документы.
5. Если потребитель не направил региональному оператору заявку, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора.
Где заключить договор
Для заключения письменного договора будет организовано несколько каналов по взаимодействию с потребителями. Договор можно будет заключить:
— в офисе ООО «Экология-Новосибирск», расположенный по адресу г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, офис В-702;
— в центрах и офисах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Новосибирской области, — путем направления сканированных копий документов с использованием интернета по адресам, указанным на официальном сайте ООО «Экология-Новосибирск»;
— для жителей МКД – путем обращения в управляющую организацию при наличии соответствующего договора между региональным оператором и управляющей организацией.
Для организации приема бердчан главой города Бердска направлено обращение руководителю регионального оператора об открытии офиса ООО «Экология-Новосибирск» на территории Бердска. О месте и времени работы офиса будет сообщено дополнительно.
Правительством Новосибирской область организовано проведение совещаний по данной теме в режиме видео-конференц связи, в которых участвуют руководители управляющих организаций, руководители организаций перевозчиков ТКО, представители администрации.
Разъяснение сути деятельности регионального оператора проводится общественными организациями при поддержке администрации.
С более подробной информации о деятельности регионального оператора можно ознакомиться на сайте ООО «Экология-Новосибирск» ecologynsk.ru.
Ну что же, нас вызывают на мусорную войну.
Оденем жёлтые жилеты.
30 1
Просьба к журналистам — закрепите тему повыше, чтобы она не пропала.
Что буду делать я при получении платёжки за воздух?
Я буду готовить претензию поставщику навязанной услуги, жалобу в антимонопольное ведомство и далее заявление в городской суд (статья основание — защита прав потребителей, оплата пошлины не требуется).
Обязательно опубликую здесь образцы всех этих документов.
Для всех жителей предлагаю воспользоваться готовыми текстами и в массовом порядке действовать также — отправлять жалобы и заявления в суд.
25 0
» 5. Если потребитель не направил региональному оператору заявку, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора.»
фига се, какая наглость «оператора «,однако…
а послать бы такого оператора на типовые три буквы — во всех смыслах , физически и юридически ?
38 0
ну кап.ремонт проглотили и платите.
чего здесь не нравится?
12 9
Не платил и платить не собираюсь .
1 1
Ага щас прямо собирусь и поеду г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, офис В-702
19 0
МФЦ или УК и не надо никуда ездить
0 12
у нас частный сектор…. бак …Нам не надо вывозить ежедневно примерно раз в месяц а то и реже Что то не чего не разъяснено
19 0
Если ежедневно баки дергать — надолго их не хватит.
В заявке есть пункт: «укажите способ»
вот если бы там можно было указать: «пакет с мусором» — было бы уже интереснее.
Помните фильмы как в штатах мусор собирают?
Едет медленно машина, а чувак ей просто закидывает пакеты.
Вот за такой способ ежедневного сбора мусора я бы даже заплатил кстати
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по количеству прописанных в квартире..
в квартире может быть прописано 5 человек,а живет старушка- божий одуванчик, у которой ведерко за неделю не наберется,а платить будет за пятерых? Отлично!
Начнутся распри соседей, негатив на управляшки за невывезенный мусор…Не было проблем- их надо придумать! Очередное спасибо! Регоператору капремонта мало,надо мусор отжать? Были компании по вывозу мусора с которыми ук от имени жителей заключили договор. Теперь в цепочке появился регоператор, которому за его появление в цепочке еще и платить надо?
22 1
Так прописанные и пусть платят, или ваша божий одуван таджиков за деньги прописала? Наверняка, это родственники. Пусть договариваются.
2 4
Это просто идиотизм, на встрече в администрации говорили, что частный сектор пока оставим по заявке. А сейчас уже переобулись.Им надо совсем добить людей. Мало пенсионной реформы, теперь мусор. Я вот живу в своем доме мы мусор вывозим один раз в квартал, У нас у каждого свой бак около дома и покупали мы за свои деньги 4000 рублей. а вот диван я не видела чтоб мои соседи или я выбрасовали ну хоть бы раз. А они посчитали что мы должны выбросить все диваны потому что включили в тариф эту стоимость. УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ВЫ себя услышьте, сколько можно трепать нервы людям. Когда Вы успокоитесь и дадите возможность нам жить.
15 1
Ну так все и сознались, что возят по ночам свою рухлядь к МКД!
1 6
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Да плевать я хотела на этого регионального оператора и капремонт тоже , пусть оторвут задницу и сами со мной заключат договор , мне в них никакой надобности нет, а им на такой денежный поток сесть за удачу. Аферюги
8 2
И как успехи: Договор про капремонт к вам уже пришли заключать, или просто так платите?
5 2
Интересно какой тариф будет
6 0
Тариф для оператора установят в конце декабря! Данный тариф будет содержать утилизацию (захоронение на полигоне), вывоз мусора услуги самого оператора….Тарифы для Бердского полигона установлены уже на 2019 год! Если с 01.01.2019 тариф за куб 53,81 руб…то с 01.07.2019. он уже 116,91 руб….вот этот тариф, который для свалки вырос в 2 раза, войдет в состав тарифа для оператора))) Мне думается, что тариф будет в районе 400 рублей за куб))
2 0
https://tarif.nso.ru/page/337 ссылка на Приказы об установлении тарифов на сайте Департамента по тарифам НСО
3 0
Будем молчать — будем платить.
Редакция — поднимите новость.
Нужно придумать, как жить дальше!
6 1
дык предлагайте!
Как жить уже расписали: с 1 января будете платить.
Аналогия со взносами на кап ремонт полная: платить обязаны, договор не обязателен, при неуплате взыскиваться через суд будет.
Вариантов особо нет…..
5 0
Привозить мусор сваливать у крыльца администраций
8 0
Достали ужеееее как рабы пашем на это государство с голой ж…й скоро будем , как говорят лиж бы без войны да будь уже все проклято.
6 2
Это издевательство над наром, который и так еле сводит концы с концами. Пусть совет,старшие по домам договариваются и собирают людей на митинг, думаю, что желающих будет много. Нужно показать им, что народ против и готов отстаивать свои права!
5 0