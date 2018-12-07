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Политолог: НАТО «подставляет» Украину

Альянс знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, утверждает американский вице-адмирал.

7.12.2018 Фото: Википедии Один комментарий
 
Политолог: НАТО подставляет Украину

Американская армия

В НАТО нашли ключи к обороне России в Крыму и Калининграде. Об этом заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис, пишет Business Insider.

В частности, американский военный придал особую важность тактике российских войск, согласно которой Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам.

Как ранее заявлял бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, потенциал России в плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам изменяется от региона к региону.

«Однако этот потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее существенен, так как там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также находятся несколько тысяч солдат», – заявлял он. А в связке со средствами радиоэлектронной борьбы и радарами, возможности для передвижений сил НАТО в этих регионах могут быть значительно ограничены.

Но, как подчеркнул вице-адмирал Эндрю Льюис, НАТО уже знает, как нужно бороться с этой тактикой российских военных.

«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», – заявил он.

Льюис добавил, что члены альянса на протяжении многих лет уделяют этому вопросу очень пристальное внимание и смогли добиться «серьезного прогресса».

Советник Российского фонда развития высоких технологий, политолог Николай Димлевич в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

«Это заявление говорит о том, что информационная война, которую они развязали посредством стран, в том числе не членов НАТО, сейчас в самом разгаре. Нагнетание образа врага, намерение разрешить конфликт только вооруженным путем, те мероприятия, которые они запланировали в отношении России, как на Черноморском театре военных действий, так и на Балтике, говорят о том, что в жертву приносятся те страны, которые граничат с Россией. Нагнетание психоза со стороны НАТО подставляет Польшу, страны Балтии, но в первую очередь, конечно, Украину. Ответ по всем натовским размещениям у границ России будет адекватен и нацелен на те страны, которые будут размещать эти вооружения», – сказал Николай Димлевич.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    «Враг хитёр и коварен. Огонь!» (С) :P %) *CRAZY* =-O

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