Взятки приставам давал экс-пристав за отказ арестовывать счета и имущество в Новосибирске

Перед судом предстанет бывший пристав-исполнитель, обвиняемый в даче взятки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. 5 декабря прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего новосибирца.

Экс-сотрудник регионального УФССП обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в том числе в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый вопреки установленному законом порядку принудительного исполнения судебных актов, который был ему доподлинно известен как бывшему сотруднику службы судебных приставов, в 2017 году дважды обратился к приставу-исполнителю с предложениями за денежное вознаграждение вынести незаконные решения об отмене взыскания денежных средств, находящихся на банковском счете должника и о прекращении исполнительного производства по исполнительному документу.

На свои незаконные предложения он получил положительный ответ от должностного лица. По условиям этих «криминальных сделок» в марте и октябре 2017 года злоумышленник передал судебному приставу-исполнителю две взятки в сумме 25 тыс. и 15 тыс. рублей, который вынес за это незаконные решения.

Кроме того, в марте 2018 года обвиняемый дал 30 тыс. рублей, то есть взятку в значительном размере, заместителю начальника одного из городских отделов УФССП России по Новосибирской области за содействие в вынесении сотрудниками этого отдела заведомо незаконного решения об отмене ограничительных мер с имущества должника.

В отношении одного из судебных приставов уголовное дело ранее было направлено в суд, второе находится в стадии расследования.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд Новосибирска.