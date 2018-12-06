Замминистра образования региона назначили бывшего директора лицеия и депутата Госдумы из Бердска

Бердчанка Ирина Мануйлова назначена заместителем министра образования Новосибирской области. Как сообщило она «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 6 декабря, она отработала первый день в новой должности.

Ирина Викторовна стала четвертым замом, должность эта до сего времени была вакантна. На нее возложили достаточно обширный функционал. В частности она будет курировать общее образование.

-В мои функции входит общее образование, аттестация, аккредитация, лицензирование учебных заведений, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Мануйлова. — Этот функционал вел Федорчук (министр образования региона — прим. ред.). Теперь появился зам, который ведет вопросы дошкольного, основного, общего и дополнительного образования, а также вопросы качества образования.

По словам Ирины Викторовны, может кому-то показаться, что произошел шаг вниз по карьерной лестнице. Но сама она воспринимает произошедшее как возвращение домой.

-Я считаю, что я достаточно серьезную карьеру сделала. А вот вернуться домой для меня действительно было важно, — отметила в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Мануйлова, подчеркнув, что сделанное ей предложение она считает серьезным и важным, а новую должность ответственной и нужной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» последняя должность, которую занимала Мануйлова с мая по октябрь 2018 года — вице-губернатор по вопросам развития образования и науки приморского края. Она вынуждена была уволиться, так как врио губернатора края Андрей Тарасенко, который брал ее на работу, ушел в отставку после неудачного второго тура выборов главы региона.

Справка

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.

В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.

Замужем, трое детей. До сих пор имеет бердскую прописку.