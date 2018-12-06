КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам трехкомнатную
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске

Медведев: пенсионная реформа стала самым трудным решением для власти

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Вандалы «раздели» трубы теплотрассы в 30-градусный мороз у парка Победы в Бердске

Ножом в школе угрожал ученикам и педагогам подросток в Москве

США отправят военные корабли в Черное море

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Единороссы обновляют партию

Из-за поломки ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

В зеленый щит Новосибирска вошли городские леса Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Замминистра образования региона назначили бывшего директора лицеия и депутата Госдумы из Бердска

Ирина Мануйлова первый день отработала в новой должности в правительстве Новосибирской области. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что рада возвращению в родные пенаты.

6.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Замминистра образования региона назначили бывшего директора лицеия и депутата Госдумы из Бердска

Бердчанка Ирина Мануйлова с 2011 года была депутатом ГД

Бердчанка Ирина Мануйлова назначена заместителем министра образования Новосибирской области. Как сообщило она «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 6 декабря, она отработала первый день в новой должности.

Ирина Викторовна стала четвертым замом, должность эта до сего времени была вакантна. На нее возложили достаточно обширный функционал. В частности она будет курировать общее образование.

-В мои функции входит общее образование, аттестация, аккредитация, лицензирование учебных заведений, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Мануйлова. — Этот функционал вел Федорчук (министр образования региона — прим. ред.). Теперь появился зам, который ведет вопросы дошкольного, основного, общего и дополнительного образования, а также вопросы качества образования.

По словам Ирины Викторовны, может кому-то показаться, что произошел шаг вниз по карьерной лестнице. Но сама она воспринимает произошедшее как возвращение домой.

-Я считаю, что я достаточно серьезную карьеру сделала. А вот вернуться домой для меня действительно было важно, — отметила в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Мануйлова, подчеркнув, что сделанное ей предложение она считает серьезным и важным, а новую должность ответственной и нужной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» последняя должность, которую занимала Мануйлова с мая по октябрь 2018 года — вице-губернатор по вопросам развития образования и науки приморского края. Она вынуждена была уволиться, так как врио губернатора края Андрей Тарасенко, который брал ее на работу, ушел в отставку после неудачного второго тура выборов главы региона.

Справка

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.

В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.

Замужем, трое детей. До сих пор имеет бердскую прописку.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске Медведев: пенсионная реформа стала самым трудным решением для власти Гендиректор «Строинвестпроекта»: пусть следствие найдет крота-вора в фирме

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика