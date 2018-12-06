Медведев: зарплата россиян вырастет на 7,6% в 2019 году
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Как не стыдно г-ну Медведеву издеваться над теми, кого много раз унизил и оскорбил?
Вам хреново, но вы держитесь. Я вам расскажу как я вкусно ем и классно живу.
С той подачкой, что кинули пенсионерам, можно сказать только то, что они будут нищать не та стремительно, как раньше, но помрут, однако, так же голодными и униженными.
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Кто бы сомневался! Сейчас рубль ещё обесценят до 100 за $ и добавят на 7% в рублях. Прорыв!!
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