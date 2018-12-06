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Медведев: зарплата россиян вырастет на 7,6% в 2019 году

Властям России удалось переломить тренд на падение доходов населения, который был очень опасен для страны, подчеркнул премьер-министр.

6.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Медведев: зарплата россиян вырастет на 7,6% в 2019 году

Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Номинальные зарплаты вырастут на 7,6%, сказал Медведев, комментируя слова о беспрецедентном росте зарплат.

Властям России удалось переломить тренд на падение доходов населения, который был очень опасен для страны, подчеркнул премьер-министр.

Медведев добавил, что безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня в 4,7%.

В октябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении. По его словам, за год зарплаты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТа до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

Источник: iz.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Как не стыдно г-ну Медведеву издеваться над теми, кого много раз унизил и оскорбил?
    Вам хреново, но вы держитесь. Я вам расскажу как я вкусно ем и классно живу.
    С той подачкой, что кинули пенсионерам, можно сказать только то, что они будут нищать не та стремительно, как раньше, но помрут, однако, так же голодными и униженными.

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  2. Аноним

    Кто бы сомневался! Сейчас рубль ещё обесценят до 100 за $ и добавят на 7% в рублях. Прорыв!! *LOL*

    Thumb up 9 Thumb down 0

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