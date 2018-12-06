Еще одно «дело Серебренникова»? Полиция пришла в фонд режиссера Александра Сокурова

Как стало известно RTVI, правоохранительные органы проводят проверку фонда «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова на предмет возможных хищений. Сразу несколько источников подтвердили RTVI, что у фонда проблемы. В организации отказываются от комментариев. Ранее в интервью «Эхо Москвы» Сокуров упомянул о давлении и предположил, что «фонд могут развалить». На фоне проверки в ноябре Александр Сокуров был выведен из совета по культуре при президенте России, но на этой неделе включен в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). Причем, как заявили в Фонде, он колебался, входить ли в СПЧ. Источник в администрации президента (АП) пояснил, что предложение Сокурову поменять советы поступило потому, что он «допускал правозащитные высказывания».

UPD. В полиции Петербурга подтвердили, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова.

По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года. В конце сентября вышел срок проверки и уголовное дело не возбудили. Но проверку провели «не в полном объеме», например, контрагенты фонда не ответили на запросы правоохранителей. Поэтому материал через прокуратуру снова вернули в правоохранительные органы — для дополнительного разбирательства.

Как следует из материалов, директора фонда «Пример интонации» Николая Янкина подозревают в том, что он «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах» совершил хищения бюджетных средств регионального и федерального уровня.

По данным правоохранителей, в 2015 – 2017 годы на счета фонда поступило порядка 20 млн рублей. Например, комитетом по культуре Санкт-Петербурга на производство фильма «Опыты» были выделены субсидии. Фильм представляет собой компиляцию архивных съемок и рассказывает о том, как Сокуров снимал свои кинокартины.

Именно «Опыты» и стали первым объектом проверки. Всего фонд подавал заявки на финансирование семи фильмов из регионального бюджета. Два фильма фонду профинансировал Минкульт. При этом господдержка составляла не больше 70% финансирования конечной стоимости фильма.

Проверка оказалась затруднена еще и потому, что в фонде правоохранители не обнаружили ни финансовой отчетности, ни бухгалтерских документов. Своего бухгалтера в фонде нет, этим занимаются привлеченные специалисты. Штат фонда составляет всего четыре человека. При этом сам Сокуров, который является учредителем фонда, отвечал за творческую составляющую проектов. Организационно-техническими делами занимался директор Николай Янкин, который работает у Сокурова с 2013 года, с момента образования «Примера интонации».

При проверке правоохранители заподозрили фонд в том, что производство кинопродукции сопровождалось «липовыми», раздутыми сметами, в то время как зачастую декорации строили сами сотрудники фонда, техника и транспорт предоставлялись без оплаты партнерами организации, например, киностудией «Ленфильм».

Один из бывших сотрудников фонда, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что фонд проверяют правоохранители, причем проверка «тянется и тянется». Собеседник сказал, что сам Сокуров «кристальный и порядочный человек», но он не прислушивался к сомнениям сотрудников в том, как ведется организация проектов, «доверял директору». «Все знают дело [режиссера Кирилла] Серебренникова. Там все замешано на политике. У Сокурова — не знаю, может быть, простое воровство», — говорит источник RTVI.

Сотрудник фонда Маргарита Афонина сказала RTVI, что с Сокуровым невозможно поговорить, «он несколько дней будет недоступен». «Проблемы в фонде? Я не знаю, что вы слышали. Были публикации об уголовном деле? Я о таких публикациях не знаю. Не могу ничего комментировать», — заявила она и добавила, что «фонд функционирует».

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко знает о проверке. Впрочем, подробно на эту тему он говорить отказался. «Эту проверку ведем не мы, это правоохранительные органы, — отметил он. — Мы Сокурову давали копейки на документальные фильмы». Сухенко пояснил, что комитет «обычно смотрит смету, но контрольными функциями не обладает». Он пояснил, что не знает, на какой стадии сейчас находится доследственная проверка.

На момент выхода публикации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Минкульт не ответили на официальные запросы RTVI о проведении проверки. Так, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко затруднился оперативно подтвердить факт проведения проверки и предложил предоставить ему дополнительную информацию о заявителе, месте проведения проверки и другие сведения. Пресс-секретарь Минкульта Кирилл Ховрин пообещал подготовить справку о финансировании фонда Сокурова в установленные законом сроки (30 дней).

Между тем сам режиссер в интервью «Эху Москвы» в августе, отвечая на вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова, по сути, подтвердил факт проверки фонда и связал это, в частности, с политическими причинами.

В понедельник 3 декабря было объявлено о том, что Александр Сокуров стал членом Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Ранее, в ноябре, он, напротив, был выведен из состава президентского совета по культуре, в котором состоял много лет. При этом в фонде Сокурова RTVI сказали, что режиссер до последнего времени колебался, соглашаться ли на участие в работе СПЧ.

«А вы обратили внимание, какие он допускал правозащитные высказывания?» — отреагировал на просьбу объяснить это решение собеседник RTVI в администрации президента.

Напомним, в 2015 году Александр Сокуров на вручении премии по культуре в присутствии президента Владимира Путина не стал воздерживаться от заявлений, как его просили организаторы. Он выступил и упомянул о присутствии российских солдат в Украине, что на тот момент официальные органы обходили молчанием. При этом телекамеры, снимавшие мероприятие, показали реакцию Владимира Путина на это выступление. Ее можно было трактовать как негативную.

Кроме того, Сокуров последовательно выступал в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в России. Например, в декабре 2016 года Сокуров позволил себе спорить с президентом на одном из заседаний совета по культуре. «Давайте решим проблему Сенцова, — обратился он к Владимиру Путину, — По-русски, по-христиански». В ответ Путин настойчиво отклонил эту просьбу, ссылаясь на то, что не сможет «по-христиански» без решения суда. В программе Николая Солодникова «#ещенепознер» в октябре этого года Сокуров рассказал, что ему также поступали некие «чеченские» и «градостроительные» угрозы, но он точно не знает, от кого они исходили.

Фонд Сокурова не первый кинематографический или правозащитный фонд, которым интересуются правоохранительные органы. До этого появилась информация о проверках и хищении в АНО «Седьмая студия», фонде Елизаветы Глинки, организации Российский красный Крест.

Актриса Лия Ахеджакова, комментируя RTVI информацию о проверках фонда Сокурова, расстроилась: «Как бы это не стало повторением истории театрального дела Кирилла Серебренникова». «Культура в России — очень важная составляющая нашей духовной жизни и атмосферы, она очень влияет на настроения людей, — сказала Ахеджакова, — Слишком часто такие проверки в области культуры становятся способом давления на инакомыслие».

Собеседники RTVI в администрации президента пояснили, что прежде чем включать Сокурова в состав СПЧ, его приглашали в Кремль на беседу, но там «он ничего не сказал о проверках». «Вот когда [режиссера Алексея] Учителя проверяли, он нам все время об этом напоминал», — сказал сотрудник АП, отметая предположения о том, что интерес правоохранительных органов к известному деятелю может быть связан с политикой.

Источник: rtvi.com