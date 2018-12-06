Очень скользкий тротуар около ТЦ «Гермес»: мы боимся сломать ноги и руки!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалиОбращаемся к тем, кто может исправить ситуацию. Очень скользкий, ничем не посыпанный тротуар, прилегающий к ТЦ «Гермес». Невозможно по нему ходить, рискуешь упасть и сломать себе что-нибудь. Такая же безоразная дорога между ТЦ «Гермес» и фруктово-овощным киоском рядом: неровная, скользкая, что бы её перейти — надо хорошо приспособиться, чтоб не упасть и не попасть под колёса машин. Идя от киоска и приближаясь к этой дороге, не знаешь, как её перейти, уж больно покатые и неровные спуски. Сколько раз по утрам люди падали в этих неухоженных местах! Просьба к тем, кто отвечает за эту территорию, привести её в безопасное для пешеходов состояние!И вообще по-лучше следить за такими небольшими дорогами и тротуарами рядом с ТЦ!!!