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Ответ Никите Михалкову: Откажитесь от всего зарубежного, не платите деньги иностранцам!

А ничего, что в марте 2017 года российские власти инвестировали в гособлигации США 13,5 млрд долларов и довели общую сумму вложений в этот актив примерно до 100 млрд?

6.12.2018 Нет комментариев
 
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Прочитал в новостях.
— Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что ему обидно из-за больших кассовых сборов западных картин в стране.
«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?» — сказал Михалков. —
Я просто поражаюсь! Ну вроде бы взрослый и умный человек, а несёт полную околесицу! Оказывается, смотря иностранное кино, мы поддерживаем иностранные государства!!! А ничего, что порой прямые российские инвестиции в американскую экономику превышали 1 млрд. долл? А ничего, что в марте 2017 года российские власти инвестировали в гособлигации США 13,5 млрд долларов и довели общую сумму вложений в этот актив примерно до 100 млрд?
Никита Сергеевич!  Пеняете на российских зрителей, за поддержку заграницы, но закрываете глаза на действия государства. А Вы сами не поддерживаете заграницу финансово? Разговариваете, небось скорее всего, по «яблочному» телефону и ездите, поди, не на Ладе Калине!!! А как же патриотизм? Покажите, Никита Сергеевич, пример! Откажитесь от всего зарубежного, не платите деньги иностранцам, поддержите отечественного производителя!!! СЛАБО?


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