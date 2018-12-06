США отправят военные корабли в Черное море

США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.
По их словам, командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море. Источники телекомпании назвали такие планы «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря». Уведомление, однако, призвано предоставить ВМС США опцию направления кораблей в данную акваторию, однако необязательно, что данный вариант будет выбран, пояснил один из источников.
Как пояснила телекомпания, конвенция Монтре от 1936 года обязывает США минимум за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющих Средиземное море с Черным морем. Согласно положениям конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
Госдеп не комментирует
«Соединенные Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтре. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — приводит телекомпания ответ на запрос, полученный во внешнеполитическом ведомстве США.
Официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота США Кайл Рейнс заявил о готовности флота выполнить поставленные ему задачи. «Мы регулярно проводим операции в поддержку безопасности и стабильности в зоне ответственности Шестого флота, включая международные воды и воздушное пространство над Черным морем. Мы оставляем за собой право действовать свободно, в соответствии с международным правом и нормами», — добавил Рейнс.
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На Дальнем Востоке американский эсминец McCampbell демонстративно прошёл вблизи российских вод в заливе Петра Великого.
https://ria.ru/20181206/ehsminec-vms-ssha-demonstrativno-proshel-okolo-rossijjskojj-bazy-1543702160.html
С учетом того, что эсминец не проявлял намерений прорываться через Керченский мост в Мариуполь, российские пограничники не стали «давить его» и великодушно не заметили.)) Пленных и так девать некуда. )
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Вадик, только не злорадствуй преждевременно.
«В Минобороны России выразили недоумение по поводу заявления представителя ВМС США, попытавшегося преподнести рутинный переход американского эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря как «демонстративный».
«В действительности эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находившегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», а также самолетов морской авиации ТОФ», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.»
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«Бастионы» просят «огня!» Хоть потренируются.
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«…а я вообще на вас… на вашу баржу… на ваш канал… на всю эту вашу степь… с вашими этими… окрестностями… ты ж смотри, какая-то плывет… вещь!…» (М.Жванецкий)
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