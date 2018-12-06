КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам трехкомнатную
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске

Медведев: пенсионная реформа стала самым трудным решением для власти

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Вандалы «раздели» трубы теплотрассы в 30-градусный мороз у парка Победы в Бердске

Ножом в школе угрожал ученикам и педагогам подросток в Москве

США отправят военные корабли в Черное море

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Единороссы обновляют партию

Из-за поломки ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

В зеленый щит Новосибирска вошли городские леса Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


119 млн рублей на перевозку пассажиров в автобусах потратит до 2021 года власть Бердска

Чиновники предполагают, что число пассажиров за три года увеличится до 15 млн человек. Стабильное и эффективное транспортное обслуживание заложено в прогноз социально-экономического развития города.

6.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
119 млн рублей на перевозку пассажиров в автобусах потратит до 2021 года власть Бердска

6 новых автобусов для бердчан купят чиновники до 2021 года

На электронном портале «Управление» закончилось обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска, который состоит из 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.

В рамках проекта горожанам было предложено обсудить прогноз создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Власть Бердска ставит перед собой четыре задачи в сфере пассажирских перевозок — стабильное и эффективное транспортное обслуживание населения, обусловленное потребностями развития рынка труда, удовлетворение социальных и культурно-бытовых нужд горожан, увеличение охвата жителей города пассажирским транспортом и количества перевезенных пассажиров, безопасность и качество пассажирских перевозок, создание гармоничной системы взаимодействия различных видов пассажирского транспорта. Также планируется увеличение подвижного состава средней и большой вместимости на социально значимых маршрутах города для перевозки пассажиров всех категорий граждан, в том числе по единому социальному проездному билету либо микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта».

Для воплощения задуманного в реальность предлагается повысить безопасность и качество транспортного обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, развитие маршрутных сетей в существующих и строящихся микрорайонах города, в том числе в отдаленных. Обеспечение перевозок пассажиров по городским социально значимым и сезонным маршрутам регулярного сообщения всех категорий граждан, в том числе и льготной, обеспечение транспортной доступности, приобретение автобусов средней и большой вместимости.

Экономисты горадминистарции разработали программу, направленную на решение поставленной задачи — обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Бердска на 2019-2025 годы. Чиновники помнят и про государственную программу Новосибирской области — обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014 — 2021 годы.

В горадминистарции для развития транспортных услуг в ближайшие три года было решено приобрести по два автобуса ежегодно. На организацию пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам прогнозируется потратить в 2019 году 39 990 000 рублей, в 2020 и 2021 годах по 39 490 000 рублей.

Аналитики предполагают, что удельный вес перевезенных пассажиров льготной категории в объеме перевезенных на социально значимых маршрутах до 2021 года снизится с 42,5 % до 39,5%. Объясняется это увеличением конкуренции МУП «БАТП» на рынке частных перевозок, количества перевезенных за полную стоимость пассажиров, а также увеличения количества выходов автобусов в общем объеме городского и пригородного пассажирского транспорта.

Прогнозируется, что в 2019 году общественным транспортом воспользуются 14 500 000 бердчан, в 2020 году 0 14 720 000, а в 2021 году — 14 940 000.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске Медведев: пенсионная реформа стала самым трудным решением для власти Гендиректор «Строинвестпроекта»: пусть следствие найдет крота-вора в фирме

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика