119 млн рублей на перевозку пассажиров в автобусах потратит до 2021 года власть Бердска

На электронном портале «Управление» закончилось обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска, который состоит из 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.

В рамках проекта горожанам было предложено обсудить прогноз создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения.

Власть Бердска ставит перед собой четыре задачи в сфере пассажирских перевозок — стабильное и эффективное транспортное обслуживание населения, обусловленное потребностями развития рынка труда, удовлетворение социальных и культурно-бытовых нужд горожан, увеличение охвата жителей города пассажирским транспортом и количества перевезенных пассажиров, безопасность и качество пассажирских перевозок, создание гармоничной системы взаимодействия различных видов пассажирского транспорта. Также планируется увеличение подвижного состава средней и большой вместимости на социально значимых маршрутах города для перевозки пассажиров всех категорий граждан, в том числе по единому социальному проездному билету либо микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта».

Для воплощения задуманного в реальность предлагается повысить безопасность и качество транспортного обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, развитие маршрутных сетей в существующих и строящихся микрорайонах города, в том числе в отдаленных. Обеспечение перевозок пассажиров по городским социально значимым и сезонным маршрутам регулярного сообщения всех категорий граждан, в том числе и льготной, обеспечение транспортной доступности, приобретение автобусов средней и большой вместимости.

Экономисты горадминистарции разработали программу, направленную на решение поставленной задачи — обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Бердска на 2019-2025 годы. Чиновники помнят и про государственную программу Новосибирской области — обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014 — 2021 годы.

В горадминистарции для развития транспортных услуг в ближайшие три года было решено приобрести по два автобуса ежегодно. На организацию пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам прогнозируется потратить в 2019 году 39 990 000 рублей, в 2020 и 2021 годах по 39 490 000 рублей.

Аналитики предполагают, что удельный вес перевезенных пассажиров льготной категории в объеме перевезенных на социально значимых маршрутах до 2021 года снизится с 42,5 % до 39,5%. Объясняется это увеличением конкуренции МУП «БАТП» на рынке частных перевозок, количества перевезенных за полную стоимость пассажиров, а также увеличения количества выходов автобусов в общем объеме городского и пригородного пассажирского транспорта.

Прогнозируется, что в 2019 году общественным транспортом воспользуются 14 500 000 бердчан, в 2020 году 0 14 720 000, а в 2021 году — 14 940 000.