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«Желтые жилеты» заставили не повышать налог на топливо во Франции на весь 2019 год

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

6.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Желтые жилеты заставили не повышать налог на топливо во Франции на весь 2019 год

Протесты возымели действие

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты «желтых жилетов» заявил о ряде мер по деэскалации ситуации в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

«После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    то есть 24% повышения цены за 2018 год они проглотили?

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