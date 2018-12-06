Без воды: Перемерз водовод в 35-градусный мороз в Бердске

Коммунальная авария произошла на ул. Новосибирской в Бердске в среду, когда ударил мороз в 35 градусов.

Как сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг, 5 декабря перемерз водовод дома №5 на ул. Новосибирской в Новом поселке. У потребителей отсутствовала холодная вода.

-Затрудняла устранение аварии низкая температура наружного воздуха и вызывает затруднение подвоз в связи с тем,что замерзает кран на подающей запорной арматуре на автоцистерне с чистой водой. Данная проблема решается, — рассказали в КБУ.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в 16.00 водовод отогрели и вода поступила потребителям.

Ждали воду полдня из-за сломанной водовозки жители многоквартирных домов Бердска в феврале 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В 11 домах Микрорайона в воскресенье днем отключили воду — прорвало трубу. По графику воду в цистерне не привезли, так как сломалась машина. Дефект устранили только в понедельник утром.