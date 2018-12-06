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Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

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Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Педагог хочет защитить честь и достоинство, утверждая, что не говорила 6-класснице с голубыми волосами о том, как «из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

6.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Валентиной 13 коммент.
 
Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников

История о 12-летней ученице школы №9 с волосами, покрашенными в голубой цвет, меняет окраску. «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 6 декабря, что психолог школы Наталья Тарасевич, которую редакция упоминала в статье без указания имени, посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Еще раз отметим, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Все же мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» непреклонна — психолог говорила ее дочери, что из-за нее другая ученица выкрасила волосы в неестественный цвет.

— Мне дочь рассказывала, что в пятницу, 23 ноября, психолог Наталья Викторовна подошла к моей дочери и спросила — «ты ли это?» На беседе у директора психолог прям заученно повторяла эту фразу, а про понедельник, 26 ноября, ничего не сказала. Дочь помнит, что к ней подходила психолог 26 ноября и говорила — вот ты покрасила волосы и из-за тебя тоже хотят и красят волосы другие девочки. Дочь это упомянула и при психологе у директора, но та не записала это в свой журнал. Она записала пятничный разговор от 23 ноября, а то что она сказала ей в понедельник, 26 ноября не учли. Нас даже про этот день и не спрашивали. Они не дают нам договорить! Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.

В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: психолог школы №9 Наталья Тарасевич принесла жалобу на «Курьер. Среда. Бердск». В ней она указал, что ей нанесен моральный вред, задеты ее честь и достоинства.

Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.

-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.

Судья бердского городского суда Людмила Карпова начнет рассматривать иск 15 января 2019 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет сообщать о новых обстоятельствах истории с ученицей, которую выгнали из школы за волосы цвета Мальвины.


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Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

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(13) Комментариев

  1. Аноним

    «Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой.»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/06/392176-vygnali-za-golubye-volosy-psixolog-shkoly-9-podala-v-sud-na-mamu-uchenicy-i-kurer-sreda-berdsk

    И? Как взрослая тетя психолог будет выступать против девочки, если нет свидетелей? Задавит своим опытом?

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  2. Аноним

    Какая то психолог с неуравновешанной психикой. Оскорбилась, обмаралась и побежала в суд. Сама себе не смогла помочь справится с эмоциями.

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    • Аноним

      Кто может подтвердить квалификацию психолога?
      Или проведем следственный эксперимент.
      Я расскажу ей о своих проблемах и посмотрим, сможет ли она выкрутиться.

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    • Аноним

      Ха! Когда ее таскают везде и в прокуратуру и к директору, она должна терпеть. А когда обратная ситуация возникла всем не нравится сразу? Сдается, что сама девочка и ее мама те еще звезды, если уж успели сменить класс, а по слухам и школу

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  3. Аноним

    Учителя против детей.
    Куда мир катится.
    А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
    А подают вместо этого в суд.
    Не могут учить или не хотят — сёмками торговать.

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  4. Аноним

    А опытная психолог подумала о психике девочке, доводя свое оскорбление до суда? Она, как профессионал, прекрасно знает, какие могут быть последствия.
    И вместо того, чтобы призвать мать решить дело мирным путем, сама подкидывает поленья в огонь.
    Да она сама себе испортила репутацию еще больше.

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