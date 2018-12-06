Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников
История о 12-летней ученице школы №9 с волосами, покрашенными в голубой цвет, меняет окраску. «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 6 декабря, что психолог школы Наталья Тарасевич, которую редакция упоминала в статье без указания имени, посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены.
-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.
Еще раз отметим, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
Все же мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» непреклонна — психолог говорила ее дочери, что из-за нее другая ученица выкрасила волосы в неестественный цвет.
— Мне дочь рассказывала, что в пятницу, 23 ноября, психолог Наталья Викторовна подошла к моей дочери и спросила — «ты ли это?» На беседе у директора психолог прям заученно повторяла эту фразу, а про понедельник, 26 ноября, ничего не сказала. Дочь помнит, что к ней подходила психолог 26 ноября и говорила — вот ты покрасила волосы и из-за тебя тоже хотят и красят волосы другие девочки. Дочь это упомянула и при психологе у директора, но та не записала это в свой журнал. Она записала пятничный разговор от 23 ноября, а то что она сказала ей в понедельник, 26 ноября не учли. Нас даже про этот день и не спрашивали. Они не дают нам договорить! Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.
В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: психолог школы №9 Наталья Тарасевич принесла жалобу на «Курьер. Среда. Бердск». В ней она указал, что ей нанесен моральный вред, задеты ее честь и достоинства.
Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.
-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.
Судья бердского городского суда Людмила Карпова начнет рассматривать иск 15 января 2019 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет сообщать о новых обстоятельствах истории с ученицей, которую выгнали из школы за волосы цвета Мальвины.
«Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/06/392176-vygnali-za-golubye-volosy-psixolog-shkoly-9-podala-v-sud-na-mamu-uchenicy-i-kurer-sreda-berdsk
И? Как взрослая тетя психолог будет выступать против девочки, если нет свидетелей? Задавит своим опытом?
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Взрослые тёти всегда отрываются на более беззащитных детях, потому что на тётях отрываются их дяди, более мускулистые и здоровые.
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по личному опыту?
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Да, а что?
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ничего. Просто у каждого он свой, и переносить свой личный на всех, некорректно.
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Ну психологу с вышкой ли не знать, как выступать против ребенка без высшего образования.
По моему психолог в школе — просто кормушка для приближенных.
Вспомнил из какого то фильма:
«Вы откажетесь от своих слов? — Конечно, мы же юристы.»
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это из сериала про продажного мэра.
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Какая то психолог с неуравновешанной психикой. Оскорбилась, обмаралась и побежала в суд. Сама себе не смогла помочь справится с эмоциями.
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Кто может подтвердить квалификацию психолога?
Или проведем следственный эксперимент.
Я расскажу ей о своих проблемах и посмотрим, сможет ли она выкрутиться.
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Ха! Когда ее таскают везде и в прокуратуру и к директору, она должна терпеть. А когда обратная ситуация возникла всем не нравится сразу? Сдается, что сама девочка и ее мама те еще звезды, если уж успели сменить класс, а по слухам и школу
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Учителя против детей.
Куда мир катится.
А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
А подают вместо этого в суд.
Не могут учить или не хотят — сёмками торговать.
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А опытная психолог подумала о психике девочке, доводя свое оскорбление до суда? Она, как профессионал, прекрасно знает, какие могут быть последствия.
И вместо того, чтобы призвать мать решить дело мирным путем, сама подкидывает поленья в огонь.
Да она сама себе испортила репутацию еще больше.
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А мама думала о репутации педагога?
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