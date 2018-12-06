В два раза богаче после тайной встречи стал мэр Екатеринбурга

Завершилось внеплановое совещание депутатов думы Екатеринбурга с мэром города Александром Высокинским, главным вопросом которого стала инициатива главы города о двукратном повышении его зарплаты (примерно до 300 тысяч рублей). На такую же долю должны увеличиться выплаты вице-мэрам (примерно до 200 тысяч рублей в месяц) и другим занимающим руководящие посты чиновникам.

Также мэр сообщил о планах представителей городской власти запустить проект по предоставлению льготной ипотеки для муниципальных служащих. После ее получения чиновники должны будут отработать на занимаемых должностях не менее 10 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», еще сегодня днем значительная часть депутатов протестовали против такого шага. Они опасались, что их избиратели не одобрят резкий рост расходов на содержание городской власти. Представители КПРФ и ЛДПР в кулуарных разговорах не исключали, что по данной причине проголосуют против проекта бюджета в целом. Однако ближе к концу встречи подавляющее большинство число ее участников открыто пообещало поддержать желание чиновников получать повышенные доходы. В группе сомневающихся остались только депутат Дмитрий Сергин и думские коммунисты.

В качестве ответного шага Высокинский пообещал раздать каждому парламентарию так называемый «депутатский миллион». Это означает, что каждый депутат городской думы сможет ежегодно подавать в районные администрации заявки на выделение в общей сложности по одному миллиону рублей на указанные им проекты. Это может быть помощь конкретным избирателям, ремонт зданий школ, строительство спортивных кортов и другие действия.

Многие депутаты были польщены уже тем, что мэр решил с ними посоветоваться перед тем, как повысить себе зарплату. На местах звучала фраза, что ранее представители администрации делали это самостоятельно.

Впрочем, сам Александр Высокинский заявил об обратном. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он сообщил, что зарплаты городских чиновников не повышались 14-15 лет (возможно, мэр имел в виду, что индексации зарплат муниципальных служащих не было с 2014—2015 года).

«Зарплаты подтягиваются до уровня зарплат в областном правительстве, до уровня зарплат в администрациях Тюмени и Челябинска», — пояснил мэр. Он также пожаловался на ненормированный рабочий день. Высокинский подчеркнул, что двукратное повышение доходов чиновников повысит эффективность их работы и позволит сохранить в мэрии наиболее талантливые кадры.

Мэр также сообщил, что в новой структуре администрации у него будет один первый заместитель и восемь профильных замов. Предполагается, что каждый из рядовых вице-мэров будет работать с соответствующей профильной комиссией в городской думе, которых будет также восемь. Но ни функционал своих заместителей, ни фамилии чиновников, которые займут эти должности Высокинский так и не сказал. Эта информация будет обнародована не ранее намеченного на 8 декабря совещания мэра с главами районных администраций.

Глава Екатеринбурга анонсировал, что идеологический блок мэрии будет построен по тому же принципу, что идеологический блок команды губернатора. Его будет контролировать новый вице-мэр Анатолий Гагарин, который присутствовал на совещании с депутатами.

Источник: ura.news