«Оружейную реформу» презентовали Путину ФСБ и Росгвардия

Росгвардия и ФСБ представили Владимиру Путину комплекс мер по «совершенствованию контроля за оборотом оружия», сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, ведомства пошли на этот шаг после массового убийства в керченском колледже.

Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал не уточнил.

Трагедия в Керчи

17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство в политехническом колледже в Керчи. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.

После трагедии в Росгвардии предложили обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания и повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не касается спортсменов, охотников, егерей, «тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла». Сейчас владеют оружием около 15 тысяч россиян в возрасте от 18 до 21 года.

В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев констатировал, что массовое убийство в Керчи показало неэффективную организацию профилактической работы с молодежью. Среди предложенных им мер — улучшение воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усиление контроля за оборотом оружия.

Свои предложения выдвинуло и МВД. В ведомстве призвали оснастить все огнестрельное оружие специальными датчиками слежения.

Источник: РИА Новости