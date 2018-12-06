Из-за поломки ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Американская компания SpaceX не смогла посадить на специальную площадку в штате Флорида многоразовую первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Отказал один из элементов. Глава корпорации Илон Маск написал в Twitter, что аппарат приводнился, не поврежден и передает данные. На поиски направлен спасательный корабль.
Напомним, в среду с базы ВВС США на мысе Канаверал стартовал космический корабль Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. Стыковка «грузовика» с МКС запланирована на 8 декабря.
Добавим, что SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов.
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эх…. а какие надежды были….
ни технологий, ни качества, ни гарантий
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