Вандалы «раздели» трубы теплотрассы в 30-градусный мороз у парка Победы в Бердске

Теплоизоляцию с труб рядом с мостом через Щадриху сняли в минувшие выходные
Сняли изоляцию с труб теплотрассы вандалы в районе парка Победы Бердска.
— В районе пешеходного моста через речку Шадриха проложены трубы, по которым подается теплоноситель в город от ТГК-1. В прошедшие выходные 2 и 3 декабря, вероятно ночью, вандалы сняли металлический кожух, который удерживает утеплитель на трубах. Днем там постоянно ходят люди. В таком случае, теплоноситель теряет температуру, особенно в эти холодные дни. Снято примерно десять погонных метров, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 6 декабря Виктор.
По словам заместителя директора Комбината бытовых услуг по строительству Александра Алексеенко, хулиганы снимают теплоизоляцию с труб в районе моста через Шадриху уже не первый раз. Предпоследний факт был зафиксирован этим летом. Александр Алексеевич предполагает, что это делает молодежь из хулиганских побуждений. Хотя и не исключает, что металлический кожух кто-то может использовать в хозяйстве или сдать на металлобазу.
— Бесконечно выкидывать деньги на теплоизоляцию мы не можем, поэтому думаем сейчас, что делать дальше. Какие меры предусмотреть, чтобы этого не происходило, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.
Чтобы восстановить теплоизоляцию, потребуется довольно приличная сумма, не 10 и не 20 тыс. рублей, отметил Александр Алексеевич. Пока трубы оголены, идут теплопотери, и их вынуждены компенсировать: повышают температуру и давление. И терпят убытки.
По факту порчи изоляции сотрудники КБУ постоянно пишут заявления в бердский отдел МВД, но каждый раз получают примерно один и тот же ответ: лица не установлены, выявить их не удается возможным, ущерб незначительный, подчеркнул Алексеенко.
Теплоизоляцию срывают не только в районе парка Победы, такая же проблема существует и рядом со школой №8. КБУ решило в этом месте в 2019 году перекладывать трубы под землю.
Недавно КБУ восстанавливал теплоизоляцию на подводке к зданию прокуратуры. Периодически ситуации с порчей теплоизоляцией случаются, объяснил Александр Алексеевич. И это проблема существует не только в Бердске, но и по всей России.
Для утепления труб с теплоносителем используется стекловата или минеральная вата. КБУ предпочитает работать с последней. Минеральная вата менее подвержена температурным перепадам.
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Ни за что не поверю, что 10 000 рублей — это НЕПОДЪЁМНАЯ сумма денег для предприятия!!! Просто обычная «лень» — вместо быстрой организации восстановительных работ, проще поднять температуру и давление теплоносителя, хоть это и дороже!…
Позорники!!!
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Ну а когда у них было по другому?
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«Просто обычная «лень» — вместо быстрой организации восстановительных работ, проще поднять температуру и давление теплоносителя, хоть это и дороже!…»
Ключевое слово «за чей счет банкет»? Результат: контора в шоколаде, пенсионеры Бердска за все заплатят….. Куда им деньги то девать?
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Почему эта труба не в земле.
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