«Аномальные 99 градусов мороза зафиксировали в Искитиме

В среду, 5 декабря, табло на ЦУМе в Искитиме показывало температура в минус 99 градусов.

— Тем временем в Искитиме, судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов, сообщили пользователи. Аномальный мороз не испугал искитимцев, а стал поводом пошутить.

— При -99 ни души на улице, потеплело до -95, народ вышел.

— Новосибирск настолько суровый, что температура там ниже абсолютного нуля.

— От мороза глюки на табло,.

— Чудо погода! Можно и на работу не идти.

— Это по фаренгейту.