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«Аномальные 99 градусов мороза зафиксировали в Искитиме
Такую нереальную температуру показывало табло на искитимском ЦУМе. Вскоре оно «потеплело» до минус 95 градусов.»
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