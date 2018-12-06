Погиб водитель Mitsubishi из Ульяновска в ДТП с грузовой «газелью» под Новосибирском

В среду, 5 декабря вечером, на трассе Р-254 под городом Новосибирском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие,сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В результате столкновения с автомобилем «газель» погиб водитель Mitsubishi Lancer.

ДТП произошло в пяти километрах от толмачевского кольца, где водитель иномарки во время движения не справился с управлением и допустил столкновение с грузовичком. По предварительной информации, японский седан занесло на дороге и он боком врезался во встречную «газель».

В результате водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

По информации полицейского ведомства, авария произошла на Омском тракте в 19.30. Погиб 32-летний житель Ульяновской области. Водитель «газели» – 31-летний житель Новосибирского района – доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.