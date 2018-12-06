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Футболисты Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

На суде по продлению ареста они впервые встретились с момента задержания, общались между собой, иногда улыбались.

6.12.2018 Фото: РИА спорт 3 коммент.
 
Футболисты Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Кокорин и Мамаев

Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля арест футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу Корорину и Александру Протасовицкому. Всех четверых судят за участие в двух потасовках в столице.

Родственники и друзья пришли поддержать обвиняемых, жена Мамаева — Алана — не смогла сдержать слез.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что на заседании не было известных спортсменов, тепло отзывавшихся о футболистах в соцсетях и СМИ.

Подсудимых поместили в один стеклянный отсек. Они впервые встретились с момента задержания, общались между собой, иногда улыбались.

Ход заседания

Следствие и прокуратура просили суд оставить фигурантов дела под стражей и продлить арест. По мнению следователя, находясь на свободе, они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать расследованию и продолжить преступную деятельность.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отметил, что футболисты добровольно сдали загранпаспорта в доказательство того, что они не собираются скрываться от правосудия. Суду также передали документы о компенсации ущерба потерпевшему Виталию Соловчуку.

Все обвиняемые частично признали вину. Вместе с адвокатами они настаивали, что инцидент нельзя расценивать как хулиганство, совершенное по предварительному сговору. Кроме того, подчеркивалось, что насилие со стороны подсудимых вызвали потерпевшие своими оскорблениями.

Также в суде не продемонстрировали видеозапись с регистратора, установленного на автомобиле одного из потерпевших Виталия Соловчука, которая, как заявил адвокат, демонстрирует «несколько иную версию событий, нежели была изложена следствием».

По словам адвоката Кокорина Андрея Ромашова, Соловчук первый обозвал Мамаева и спутниц, ударил его два раза, а затем нанес удар Кириллу Кокорину, отчего тот упал.

«То есть Соловчук трижды исполнил статью 116. Пак также первый оскорбил обвиняемых, но по голове его никто не бил, это видно на записи. Кокорин ударил его разжатой рукой. Мы признаем частично вину и готовы загладить вину, когда будут указаны данные обстоятельства. Преждевременно мы это делать не хотим», — добавил Ромашов.

После вынесения решения адвокаты заявили, что будут его обжаловать.

Две потасовки

Две драки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Как считают следователи, обвиняемые сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Футболисты явились в полицию только два дня спустя после того, как следствие пригрозило объявить их в розыск.

Фигурантов дела поместили в изолятор, затем арестовали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — хулиганства.

Обвиняемые извинились за свои действия и заявили о раскаянии. Выяснилось, что Денис Пак не имеет претензий к Мамаеву, так как тот не совершал в отношении чиновника противоправных действий. В ноябре стало известно, что со стороны Мамаева выплатили компенсацию Соловчуку.

Источник: РИА Спорт


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    Вот казалось бы, справедливость восторжествовала, ура!!!
    Два отмороженных недофутболиста, отмечающих свои поражения пышными банкетами в Европе и думающих, что они полубоги и им можно ВСЕ жестко возвращены на землю грешную…
    Но вот как-то все-равно осадочек неприятный….
    Может от осознания того, что ответили они потому, что на их пути попались непростые потерпевшие?
    А если бы отметелили очередной раз более простых людей то так бы и угорали дальше прибухивая по утрам в ресторанах и опуская всех, кого захотят…???

    Кастовое общество в 21 веке в псевдодемократической стране.

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  2. Аноним

    Пусть поймут что всех купить невозможно и еще посидят и подумают .

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    • Вадим

      Вы так и не поняли, что у тех, кого они отметелии, просто крыша выше…?
      При другом раскладе спокойно, даже не покупая никого, отскочили без последствий.

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