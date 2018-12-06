Ученый: пить кофе и чай на борту самолета опасно!

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Реально, дурь есть не только в РФ.
1. знает ли уважаемый г-н профессор что воду для чая и кофе кипятят, а бактерии погибают при кипячении мгновенно (случаи, где халтурят и не доводят воду до кипения на совести конкретных персонажей)
2. о каких вообще бактериях в питьевой воде говорит профессор? откуда им там взяться? изначально плохую воду заправляют?? Накопиться и размножиться они там не могут так как сменяемость воды очень частая.
Если говорить про холодную воду, то она вообще на борту бутилированная.
Миллионы людей ежедневно летают самолетами-где массовые отравления?
Трудности перевода или профессор такой же как большинство наших «академиков РАЕН»??
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это более актуально для кулеров, которые в каждом офисе
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Вместо того, чтоб писать. Ужесточили бы проверку и контоль….вообще не должны допускать таких нарушений. Мне прям нравятся как они пишут, а толку то что?
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