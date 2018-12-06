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Ученый: пить кофе и чай на борту самолета опасно!

В воде присутствуют опасные бактерии, поскольку цистерны после полета не чистят из-за нехватки времени. Мыло в самолет эксперт рекомендует проносить свое.

6.12.2018 Фото: Википедии 3 коммент.
 
Ученый: пить кофе и чай на борту самолета опасно!

Тогда лучше пить воду из бутылок или сок

В напитках, подаваемых на борту авиалайнеров, могут присутствовать опасные для человека бактерии, так как цистерны для воды не чистят должным образом.

«Самолеты садятся, но после этого цистерны никто не очищает, потому что на это нет времени. Их вновь наполняют доверху. Все, что оседает на дне, там и остается», — пояснил изданию New York Post профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин.

Пассажирам, опасающимся микроорганизмов наподобие кишечной палочки, не стоит пить кофе или чай, приготовленные на борту, отметил ученый. Он также рекомендовал использовать собственные дезинфицирующие средства после посещения уборной.

Исследование, проведенное специалистами Хантерского колледжа, касалось питания на борту самолетов. Кроме того, ученые опросили сотрудников 11 авиакомпаний о процедурах обслуживания водяных цистерн авиалайнеров.

«По моему мнению, они почти не очищают самолеты. Я уверен, что вещи, которые не на виду, вроде воды, не входят в число главных приоритетов», — отметил Платкин.


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(3) Комментариев

  1. Вадим

    Реально, дурь есть не только в РФ.
    1. знает ли уважаемый г-н профессор что воду для чая и кофе кипятят, а бактерии погибают при кипячении мгновенно (случаи, где халтурят и не доводят воду до кипения на совести конкретных персонажей)
    2. о каких вообще бактериях в питьевой воде говорит профессор? откуда им там взяться? изначально плохую воду заправляют?? Накопиться и размножиться они там не могут так как сменяемость воды очень частая.
    Если говорить про холодную воду, то она вообще на борту бутилированная.
    Миллионы людей ежедневно летают самолетами-где массовые отравления?
    Трудности перевода или профессор такой же как большинство наших «академиков РАЕН»??

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  2. Аноним

    это более актуально для кулеров, которые в каждом офисе :-D

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  3. Ириска

    Вместо того, чтоб писать. Ужесточили бы проверку и контоль….вообще не должны допускать таких нарушений. Мне прям нравятся как они пишут, а толку то что?

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