Устали от санкций россияне и хотят восстановить отношения с ЕС и США

Число тех, кто считает необходимым «определенно налаживать отношения с США и Европой», за год выросло с 24% до 36%, следует из опроса «Левада-центра». Социологи связывают это с усталостью общества от санкций и контрсанкций. Первый зампред думского комитета по международным делам от КПРФ Дмитрий Новиков призвал не воспринимать результаты опроса как «готовность россиян к капитуляции перед Западом».

Количество россиян, которых «не слишком беспокоят» политические и экономические санкции стран Запада, уменьшилось за год с 40% до 33%, следует из опроса «Левада-центра», проведенного 22–28 ноября среди 1,6 тыс. человек в 52 регионах РФ. Доля тех, кого санкции «очень беспокоят», увеличилась почти втрое: с 7% до 20%. «Совершенно не беспокоят» они 23% респондентов. Из-за ухудшения экономического положения «люди ежедневно стали испытывать на себе, что такое санкции и контрсанкции», полагает гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков. «Недовольство от повышения цен, введения дополнительных акцизов и налогов давно накапливалось и компенсировалось то крымским подъемом, то президентской кампанией,— сказал “Ъ” социолог.— Однако сейчас люди стали все меньше понимать смысл действий властей и все больше испытывать страх перед войной».

За год увеличилось количество респондентов, обеспокоенных международной изоляцией России. Почти в три раза выросла доля россиян, которых международная изоляция стала «очень беспокоить»,— с 8% до 21%. В 2017 году «довольно сильно» беспокоила проблема изоляции 21%, а теперь — 22% респондентов. Однако большинство (33%) «не слишком беспокоит» международная изоляция РФ — такой ответ стабильно оказывается самым популярным с декабря 2014 года. «Совершенно не беспокоит» она 19% респондентов. Лев Гудков убежден, что негатив прежде всего направлен на российские власти: «Людям стало хуже жить из-за введения контрсанкций и урезания социального бюджета». На вопрос, нужно ли России налаживать отношения с США и другими странами Запада, только 16% россиян ответили отрицательно. Большинство респондентов (43%) выбрали ответ «скорее да». Увеличилась с 24% до 36% доля тех, кто считает улучшение отношений определенно необходимым.

В то же время большинство граждан продолжают негативно относиться к западным странам. Так, 57% «в основном плохо» и «очень плохо» относятся к США, 49% негативно относятся к странам Евросоюза. Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сказал “Ъ”, что возросшее желание россиян налаживать отношения с миром «не должно трактоваться как готовность к капитуляции перед Западом». «Люди просто ждут условий, когда Россия сможет на равных говорить и договориться с Западом, не предавая своей позиции сильного государства»,— считает депутат.

Источник: Ъ