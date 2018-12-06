КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
продам
Продам
Продам
Продам
Продам квартиру
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Психотерапевтов заменяют родственники в России

«Оружейную реформу» презентовали Путину ФСБ и Росгвардия

«Сибирский Антрацит» — партнер форума «СибЭкоПром — 2018»

Без воды: Перемерз водовод в 35-градусный мороз в Бердске

Повысят зарплату бюджетникам Новосибирской области

Устали от санкций россияне и хотят восстановить отношения с ЕС и США

Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Не хватает продавцов новогодних елок в Бердске

В два раза богаче после тайной встречи стал мэр Екатеринбурга

17 000 рублей потратит россиянин на празднование Нового года

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Повысят зарплату бюджетникам Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников инициировал передачу части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет, муниципалитетам региона.

6.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Повысят зарплату бюджетникам Новосибирской области
Бюджет Новосибирска получит в 2019 году около 1,1 млрд рублей благодаря повышению нормы отчисления доходов от упрощенной системы налогообложения, сообщила ТАСС пресс-служба мэрии Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников инициировал передачу части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет, муниципалитетам региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 3 декабря инициативу одобрило правительство области, 17 декабря вопрос рассмотрит Законодательное собрание.

«По предварительным прогнозам, в 2019 году в бюджет Новосибирской области поступит около 11 млрд рублей. Теперь, по новому закону, 10% от этой суммы, а в следующем году — 1,1 млрд рублей — будут направлены в бюджет Новосибирска», — сообщила пресс-служба.

Средства будут направлены на зарплату работникам бюджетной сферы, говорится в сообщении. В 2018 году бюджет Новосибирска получил для обеспечения выплаты зарплат более 800 млн рублей целевых субсидий из областного бюджета.

Согласно проекту бюджета, в 2019 году расходы Новосибирска вырастут более чем на 2,5 млрд рублей — до 44,9 млрд рублей, а дефицит составит около 2 млрд рублей. При этом муниципальный долг Новосибирска в 2019 году планируется увеличить на 1,7 млрд рублей — до 22,3 млрд рублей.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Психотерапевтов заменяют родственники в России «Оружейную реформу» презентовали Путину ФСБ и Росгвардия Дома греют тепловыми пушками: в Искитиме ликвидировали аварию на теплосетях

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика