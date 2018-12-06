Повысят зарплату бюджетникам Новосибирской области

Бюджет Новосибирска получит в 2019 году около 1,1 млрд рублей благодаря повышению нормы отчисления доходов от упрощенной системы налогообложения, сообщила ТАСС пресс-служба мэрии Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников инициировал передачу части доходов от налогов, которые сейчас поступают в региональный бюджет, муниципалитетам региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 3 декабря инициативу одобрило правительство области, 17 декабря вопрос рассмотрит Законодательное собрание.

«По предварительным прогнозам, в 2019 году в бюджет Новосибирской области поступит около 11 млрд рублей. Теперь, по новому закону, 10% от этой суммы, а в следующем году — 1,1 млрд рублей — будут направлены в бюджет Новосибирска», — сообщила пресс-служба.

Средства будут направлены на зарплату работникам бюджетной сферы, говорится в сообщении. В 2018 году бюджет Новосибирска получил для обеспечения выплаты зарплат более 800 млн рублей целевых субсидий из областного бюджета.

Согласно проекту бюджета, в 2019 году расходы Новосибирска вырастут более чем на 2,5 млрд рублей — до 44,9 млрд рублей, а дефицит составит около 2 млрд рублей. При этом муниципальный долг Новосибирска в 2019 году планируется увеличить на 1,7 млрд рублей — до 22,3 млрд рублей.

Источник: ТАСС