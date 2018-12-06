10 млн рублей потратили на замену лифтов в двух высотках в 2018 году в Бердске

В фонде модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что капремонт многоквартирных домов в виде замены или ремонта лифтового оборудования непригодного к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт проводится в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта МКД на 2017-2019 годы.

В рамках реализации программы в домах Бердска, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 2016 году была проведена замена 14 лифтов, в 2017 году — 9 лифтов, а в 2018 — 5 лифтов.

Так, в этом году заменены лифты в домах №13А по улице Ленина и №81 по улице Островского. В следующем году откапиталят лифты в 5 многоквартирных домах Бердска. В их числе дом № 30 по улице Кирова, дома №24 и №36 по улице Комсомольской, дом №26 по улице Лелюха и дом №90 по улице Ленина.

В очереди на плановый 2020 год проведения замены лифтов стоят 18 многоквартирных домов. Лифты еще в 7 домах заменят в 2023 году.

В фонде модернизации отметили, что в соответствии с краткосрочным планом капремонта предельная стоимость ремонта в виде или замены лифтового оборудования на на один лифт — 2 027 749 рублей. Однако фактическая стоимость полного комплекса работ по ремонту и замене лифтового оборудования определяется на основании разработанной проектной документации. В 2016 году на замену лифтов было потрачено порядка 22 308 196 рублей, в 2017 году — 18 277 856 рублей, а в этом году — 9 958 113 рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что жители многоквартирного доме №48А Микрорайона опасаются за свои жизни. Летом 2018 году лифтовая компания заменила старый двигатель лифта на мотор «Сделано в СССР». По мнению жителей советский двигатель не подходит к механизму лифта и создает потенциальную опасность возгорания. редакция «Курьер. Среда. Бердск» подготовила инструкция — как не погибнуть в лифте Бердска, где подробно описаны признаки неисправного лифта и куда нужно обращаться, чтобы проверить безопасность лифта.