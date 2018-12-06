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По ожирению в число рискованных регионов вошла Новосибирская область

И хотя с подсчетом минздрава врачи не согласны, они подтверждают: Россия в лидерах по числу смертей от ожирения.

6.12.2018 Нет комментариев
 
По ожирению в число рискованных регионов вошла Новосибирская область

В Новосибирской области много толстых

Ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации. По ее словам, из-за распространенности ожирения в данных регионах высокая заболеваемость сахарным диабетом. Россия не на первом месте по заболеваемости, но едва ли не на первом месте по смертности от ожирения, рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург.

«Вес людей растет, растет заболеваемость возрастными болезнями, болезнями метаболического синдрома, болезнями современного образа жизни. Россия в этом плане не на последнем месте. Ожирение в Америке выражено больше, чем в России, но умирают от ожирения и от заболеваний, связанных с ожирением, в Америке меньше, чем в России. Россия не на первом месте по заболеваемости, но едва ли не на первом месте по смертности от ожирения. Чтобы определить, в каких областях больше распространено ожирение, нужно это посчитать. Как вы себе представляете подсчет: зайти в автобус, посчитать толстых и поставить галочку в отчет? Минздрав периодически запрашивает цифры на местах, стараются, чтобы было не хуже, чем у всех. В следующий раз вылезут другие области. В России есть механизмы по борьбе с ожирением, но они требуют денег», – рассказал Михаил Гинзбург.

По его словам, развитие диабета возможно и при нормальном весе.

«Метаболические нарушения как при ожирении бывают и при статистически нормальном весе. Например, мужчина с пузиком. Мужчина вроде еще нормальный, но небольшого пузика достаточно, чтобы размотать метаболический синдром и вызвать диабет. Сахарный диабет 2 типа однозначно связан с ожирением. В 80% случаев больные диабетом 2 типа имеют избыточный вес и ожирение. При ожирении возникает метаболический синдром, который приводит к сахарному диабету. Все взаимосвязано. При изучении сахарного диабета 2 типа открыли класс препаратов бигуанидов, в частности Метформин. Он неожиданно проявил себя в работах по продлению жизни. В последнее время появились интересные данные, что диабетик, принимающий метформин, достигающий компенсации сахарного диабета, живет дольше, чем человек без диабета», – поделился Михаил Гинзбург.


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