Стоит в мертвой пробке центр Бердска и трасса Р-256 из-за четырех ДТП

В утренний час пик в четверг, 6 декабря, в Бердске сложилась сложная дорожная обстановка. Центральные улицы города стоят в пробках. Затор на ул. Первомайской растянулся до ул. Островского. Соответственно, парализовано движение на примыкающих улицах — Ленина, Комсомольской, Островского. А также на втором выезде из Бердска по ул. Горького.

Причиной тому могут служить ДТП произошедшие после 7.00 на федеральной трассе Р-256. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, одна авария случилась у бердского поста ГИБДД, вторая в районе железнодорожного вокзала и две произошли на въезде на мост через Бердский залив. Все — на полосе в направлении Новосибирска. По словам автомобилистов, на мосту встал длинномер — замерз и заблокировал движение транспорта.

Пробка на трассе растянулась от магазина «Привоз» до середины автомобильного моста. Напомним, что температура в Бердске сейчас минус 30 градусов.