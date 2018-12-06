В зеленый щит Новосибирска вошли городские леса Бердска

Комитет Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поддержал создание вокруг Новосибирска лесопаркового зеленого пояса.

Обсуждение вопроса о создании вокруг Новосибирска лесопаркового зеленого пояса комитет начал с рассмотрения проекта закона «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере охраны окружающей среды». Законопроект закрепляет соответствующие полномочия за Законодательным собранием Новосибирской области и областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды.

Как пояснил и. о министра природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко, инициатива создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов принадлежит Общероссийскому Народному Фронту. По итогам пленарного заседания ОНФ президентом РФ сформирован перечень поручений, направленных на создание лесопаркового зеленого пояса практически вокруг всех городов страны. Первоначально региональным министерством природных ресурсов и экологии было направлено ходатайство о создании зеленого пояса на площади 55 тыс. 325,7 га, в границы которого предлагалось включить лесопарковые и зеленые зоны Искитимского, Колыванского, Новосибирского и Мошковского лесничеств площадью 43.982,6 га, а также городские леса Новосибирского городского, Новосибирского академического и Бердского муниципальных лесничеств площадью 11.343 га. Однако в ходе проведения общественных слушаний в июне 2018 года природоохранной прокуратурой были высказаны замечания по наличию объектов недвижимости, расположенных на лесных участках, запланированных к включению в границы зеленого пояса, что противоречит п.2 и п.3 статьи 62.1 федерального закона «Об охране окружающей среды».

После внесения корректив, подчеркнул Андрей Даниленко, в лесопарковый зеленый пояс Новосибирска предлагается включить лесные участки в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств общей площадью 63003,3 га. Руководитель министерства пояснил, что целью создания лесопаркового зеленого пояса является введение дополнительного ограничения на использование земельных участков, изменение которых без участия общественности не допускается. В перспективе планируется развитие зеленого пояса путем включения в его границы городских лесов города, Бердска, Новосибирского района а также других территорий, прилегающих к городу Новосибирску.

В ходе обсуждения свои сомнения высказал заместитель председателя комитета Глеб Поповцев: «Я – за создание зеленного пояса, но не получится ли так, что мы столкнемся с интересами предприятий, расположенных на данных территориях?» — заявил он.

Заместитель губернатора области Александр Дубовицкий пояснил, что четыре лесничества, которые становятся основой лесопарковой зоны, относятся к ценным лесам и лесопарковым зонам. То есть режим их использования не нарушается, а вводится дополнительно еще один этап общественного контроля. «В дальнейшем, особенно в отношении Новосибирского района нам предстоит большая работа по земельным участкам, которые раньше были сельскими лесами. По мере определения их статуса совместно с министерством строительства будем определять перспективы использования этих земель», — ответил заместитель губернатора.

Глеб Поповцев поднял вопрос и об освобождении территорий от свалок мусора: в зеленом поясе такая ситуация нетерпима, а средств у муниципалитетов, которым эти земли принадлежат, как правило, нет.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил, что принимаемое решение о создании зеленого пояса только первый шаг к большой работе. «Около города Новосибирска много лесов, которые находятся на землях сельхозназначения. Они требуют анализа. И если по факту эти территории окажутся именно лесами, надо приводить их в статус лесов, передавать в лесопарковую зону. У коллег возник вопрос: по какому регламенту процедура будет происходить? На данный момент это не отрегулировано. Пока в зеленый пояс включены земли лесничеств, этот вопрос не стоит. А в дальнейшем, как указали депутаты, следует вести эту работу так, чтобы не пострадали интересы сельхозпроизводителей. Комитет в этой работе будет принимать участие», — заверил Олег Подойма.

Комитет принял решение вынести вопрос о создании лесопарковой зеленой зоны вокруг Новосибирска на рассмотрение сессии Законодательного собрания.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области продолжают добиваться формирования лесозащитного зеленого пояса вокруг города Новосибирска.

Накануне состоялось заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям законодательного собрания Новосибирской области. Рассматривался вопрос формирования «зеленого щита» и его площадь.

«Вопрос вызвал жаркие споры среди депутатов, – отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе Светлана Заикина. – Главная цель – защитить город от растущих экономических запросов строителей. Да, в развитие нашей инициативы мы встречаем противодействие, но и сторонников сохранения и развития «зеленых легких» мегаполиса достаточно много. На данный момент «щит» формируют лесные участки в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского, Новосибирского лесничества общей площадью 63002,3 га. Позже пояс будем расширять за счет городских лесничеств Новосибирска и Бердска».

Решение профильного комитета будет вынесено на весеннюю сессию законодательного собрания. До этого момента эксперты ОНФ совместно с Общественной палатой и профильными министерствами правительства Новосибирской области буду продолжать работу межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с городскими лесами и лесами, расположенными на территории Новосибирского района.