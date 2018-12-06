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Скандалить перестают супруги после 20 лет совместной жизни

По мнению исследователей, это открытие может объяснить то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше пожилых холостяков.

6.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Скандалить перестают супруги после 20 лет совместной жизни

Милые бранятся — только тешатся

Социологи из университета Калифорнии в Беркли пришли к выводу, что супруги перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни. Результаты исследования социологи опубликованы в журнале Emotion.

Ученые наблюдали почти за сотней семей в течение 13 лет. Супруги жили вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет специалисты приглашали их к себе и предлагали обсудить проблемы в отношениях и рассказать о последней ссоре.

Выяснилось, что молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения диалогов. Подобное было совершенно не характерно для тех, кто прожил со своим супругом более двух десятков лет.

Более того, у одних и тех же пар спустя время острота конфликтов ослабевала, а уровень удовольствия от жизни рос.

По мнению исследователей, это открытие может объяснить то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше пожилых холостяков, отмечает «РИА Новости».

Ранее ученые назвали эффективный способ удержать семью от распада. Оказалось, что это игнорирование запросов мужа или жены.

Источник: iz.ru


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