Скандалить перестают супруги после 20 лет совместной жизни

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Загорелся ВАЗ из-за автопрогрева в Бердске
Возбудить уголовное дело против 7-классника требуют учителя Ленобласти за мемы ВКонтакте
«Граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ
В отпуск за свой счет отправляет работников руководство «Мастер и К» в Бердске
Лезвием угрожал заключенный сотрудникам колонии в Новосибирске
Ультиматум России по договору о ликвидации ракет выдвинули США
Юрлицам не нужно перезаключать договор с КБУ из-за расторжения договора с «Новосибирскэнергосбытом» в Бердске
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