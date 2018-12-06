Единороссы обновляют партию

В рамках работы региональных дискуссионных площадок «Обновление -2018» от новосибирских единороссов поступило около 300 предложений по совершенствованию деятельности партии «Единая Россия». Основные из них будут представлены на ХVIII Всероссийском съезде, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Новосибирского регионального отделения «ЕР».

Ранее, на конференции НРО «Единой России» открытым голосованием участники избрали делегатами от Новосибирской области шесть человек: Лилию Некрасову, главу Сузунского района, члена Партии; Виктора Кушнира, секретаря местного отделения партии «Единая России», депутата Законодательного собрания Новосибирской области; Владимира Макарушкина, секретаря местного отделения партии Кочковского района, председателя районного Совета депутатов Кочковского района; Анастасию Токареву,секретаря Первичного отделения «№ 25» Колыванского района, секретарь главу Пихтовского сельсовета; Викторию Маслову, секретаря ПО «Ключевское» Сузунского района, Ладу Шалыгину, координатора федерального партийного проекта «Здоровое будущее», члена РПС.

Секретарь НРО Валерий Ильенко выразил надежду, что предложения от Новосибирской области найдут поддержку высшего руководства партии:

«В первую очередь, хотелось бы, чтобы должное развитие получили первичные отделения. На дискуссионных площадках многие однопартийцы высказывались об этом. Секретари первичных отделений должны быть проводниками той политики, которую мы реализуем, с одной стороны, а с другой — они должны иметь обратную связь с населением, обозначать те проблемы, которые сегодня волнуют наших рядовых партийцев, и участвовать в их решении. Для этого необходима грантовая поддержка первичных отделений».

Если съезд поддержит инициативу о грантовых проектах, то первички станут центром притяжения активных и неравнодушных людей, способствуют вовлечению в партийную работу потенциальных сторонников партии, отмечает Валерий Павлович.

Также секретарь Новосибирского регионального отделения ожидает от грядущего съезда дополнений в критерии оценки работы депутатского корпуса фракции «Единая Россия». Где важным пунктом станет количество личных приемов населения на округе, коэффициент положительно решенных обращений из них, соблюдение этических норм и правил для членов Партии и регулярное участие в общественно-политической жизни:

«Не допустимо, когда о Партии вспоминают только в период выборов. Партия – это сообщество людей, имеющих схожие идейно-политические взгляды, цели и задачи, а не ресурс. Поэтому нам необходимо усилить и активизировать работу депутатов в межвыборный период».

Еще одним актуальным вопросом от делегатов Новосибирской области станет изменение структуры политсовета – президиума политсовета регионального отделения.

«Партийцы внесли предложения либо сократить число членов президиума и политсовета, либо упразднить Президиум. Но всё-таки большинство партийцев склонно к тому, что президиум – рабочий механизм, но полномочий, которые прописаны в Уставе Партии не достаточно для полноценной работы. Президиум – является органом совещательным, и он не принимает решений. Если решением съезда предложение будет поддержано, то это во много облегчит работу региональным отделениям», – отметил Валерий Ильенко.

XVIII съезд «Единой России» пройдет 7–8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.