Узнать пенсионные баллы и стаж в ПФ можно из дома и бесплатно

Чтобы проверить свой лицевой счет в Пенсионном фонде, можно заказать извещение на портале Госуслуг. Это электронная услуга: ходить никуда не нужно. Отправляете запрос через интернет и сразу получаете ответ в виде подробной выписки.

Вот какая информация там будет:

1. Какой у вас страховой стаж. Все расписано подробно — с местами работы.

2. Сколько пенсионных баллов начислено за каждый год.

3. Сколько взносов за вас заплатил работодатель. И заплатил ли вообще.

4. Если вы ИП, в извещении будет информация о стаже и баллах.

5. Где находятся ваши пенсионные накопления, кто ими управляет и какой доход они принесли.

Зачем это нужно?

Выписка нужна не только тем, кто собирается на пенсию. Наоборот — ее стоит проверять даже если только начали работать или уже есть стаж. Так можно контролировать, какие сведения о вашем стаже и заработке передает работодатель, с какой зарплаты он платит налоги и страховые взносы.

А еще такой документ иногда просят банки при рассмотрении заявки на кредит. Например, так можно повысить шансы на ипотеку или снизить ставку.

Сколько это стоит?

Эта услуга бесплатная. Не нужно заполнять заявления, прикладывать документы и потом идти за ответом. Извещение приходит в течение минуты. Его можно сохранить, распечатать или отправить на любую электронную почту с подтверждением от ПФР.

Проверить состояние лицевого счета в ПФР:

https://www.gosuslugi.ru/10042/1

Источник: АИ