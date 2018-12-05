Особенности замены гофры глушителя

Гофра глушителя состоит из тонких металлических слоев и оплетки. Она отличается высокой эластичностью и гибкостью. Данный элемент увеличивает срок службы выхлопной системе и повышает комфортность при движении. Особенно большое значение гофра глушителя имеет при больших вибрационных нагрузках. Это касается автомобилей с дизельным двигателем, а также транспортных средств с большим пробегом.
Периодически под влиянием различных негативных факторов гофра глушителя выходит со строя и ее необходимо менять. В противном случае в салоне появляется запах выхлопных газов и увеличивается шум при движении автомобиля. Особенностью данного компонента является то, что его невозможно отремонтировать. Гофру глушителя обязательно следует менять. Для гарантии качественной работы лучше воспользоваться услугами профессионалов. Замена гофры глушителя в Москве (ЦЕНЫ) выполняется в компании в кратчайшее время. Специалисты оказывают услуги по подбору гофр для конкретной марки автомобиля.
Следует знать, что большой вес гофры указывает на то, что при ее изготовлении применялся высококачественный материал. Это значит, что срок эксплуатации элемента значительно увеличится. Кроме того хорошая сталь всегда характеризуется благородным блеском. Кроме этого при выборе гофры следует обратить внимание на такую конструкционную особенность, как наличие оконечных колец. В этом случае качество сварки будет выше, а, значит, гофра прослужит длительное время. Также важно, чтобы оплетка была плотной, это будет гарантировать лучшее сопротивление нагрузке.
Стоимость работ зависит от сложности проводимых операций. Кроме этого, чем больше габариты элемента, тем он дороже. Как правило, замена гофр в современных моделях автомобилей требует больших временных затрат. При проведении работ требуется использования специального оборудования и инструмента. В частности обязательно используются сварочные аппараты и болгарка.
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