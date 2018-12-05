Возбудить уголовное дело против 7-классника требуют учителя Ленобласти за мемы ВКонтакте

В Ленинградской области ученик местного лицея вместе с одноклассниками создал паблик с мемами про учителей. Больше всех досталось преподавательницам химии и биологии, которые в итоге заявили на учеников в прокуратуру и вызвали к ним домой органы опеки.

info24.ru поговорил с мамой школьника о том, почему педсостав школы требует его исключения, и как изменилась жизнь учеников из-за нескольких картинок.

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13-летний Андрей К., ученик Гатчинского лицея №3, создал «ВКонтакте» паблик с мемами про родную школу. Сначала в паблике было всего четыре участника: два администратора (они рисовали все картинки) и два модератора. Спустя время сообщество разрослось до 90 человек; мемы стали делать и другие ученики.

«Сын с ребятами завели группу «Вконтакте», сделали несколько мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Это были абсолютно безобидные картинки. После того, как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям», — рассказывает мама Андрея Татьяна Кормина.

В октябре Татьяну вызвали к школу. Но вместо личной беседы с оскорбившейся преподавательницей женщину ждала целая комиссия из учителей во главе с директрисой. Как вспоминает Татьяна, почти с порога ей заявили, что сын больше не сможет учиться в школе из-за «обидных картинок про учителей».

«Ребенок сказал, что меня вызывают в школу из-за мемов. Я сначала подумала, что с учителем просто поговорить. Но оказалось, что там целый педсовет собрался. Шесть учителей, директор и психолог. Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — вспоминает Татьяна.

Через месяц после педсовета Татьяну вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних из-за инцидента в школе. В семьи детей, которые были указаны администраторами группы, приходили участковые.

«Оказалось, что учительницы по химии и биологии написали на всех четверых детей заявления по статье 130 УК РФ — «Оскорбление». Но в Уголовном кодексе такой статьи нет. То есть заявление они написали, но по несуществующей статье. Видимо, учителя не смогли в этом разобраться. Сложно оказалось», — добавляет Татьяна.

Статья 130 Уголовного кодекса РФ утратила силу в 2011 году. Максимальное наказание по ней — ограничения свободы до двух лет или крупный штраф.

Позже оскорбление стало административным правонарушением. В КоАП это статья 50.6: по ней максимальное наказание — это штраф до пяти тысяч рублей.

По словам мамы школьника, инспектор по делам несовершеннолетних удивилась не только несуществующей статье, но и самому заявлению. «Инспектор в недоумении — дети несовершеннолетние, ребятам по 13 лет, посадить их не могут. Не понимают в чем проблема и что надо делать. Объяснения с нас взяли и к делу приложили».

Татьяна уже обратилась с заявлением в комитет по образованию Ленинградской области. Там ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как по закону, директор школы не имеет права отчислять детей за публикации в интернете.

Однако мама одноклассника Андрея, тоже администратора скандального паблика, все-таки перевела сына в другую школу.

Видео Инфо24



«Остальные дети продолжают ходить в лицей. Сначала тяжело было. Каждый учитель посчитал нужным что-то сказать. Говорили что-то в духе: «Чего вы такие гордые ходите?» на что ребята отвечали: «А что нам, ползать что ли?» — говорит Татьяна.

На момент написания заметки получить комментарий у администрации школы не удалось. Инфо24 также не смог дозвониться до уполномоченной по правам ребенка в Ленинградской области.

Школа vs ученики

В конце ноября жительница Новосибирска рассказала в Twitter, что у ее сына в школе забрали телефон и потребовали удалить с заставки картинку из аниме. Учителя объяснили это рекомендациями Минобразования и сослались на исследования о вреде мультиков на сайте Pikabu.

При этом женщине не дали ознакомиться с документом, сославшись на труднодоступность рекомендации. На вопрос, как вышло так, что телефон сына включали без его ведома, женщине ответили, что «в школе все частное становится общественным».

По словам мамы ученика, разговор с директором закончился на повышенных тонах. В завершение женщине сообщили, что она «плохая мать». В Минобразования родительнице объяснили, что забирать телефон нельзя — это личная собственность. Никакой рекомендации про запрет смотреть или хранить фотографии на личном телефоне нет.

Аналогичная ситуация произошла в Бердске ровно год назад. Двух 11-классниц из школы №3 Дарью А. и Александру П. едва не отчислили из-за мемов (саркастических картинок) на своих учителей. Педагоги случайно обнаружили группу с мемами «Вконтакте» и жутко оскорбились. Девочек намеревались выгнать из учебного заведения с позором. Только вмешательство журналистов остановило их отчисление, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Стоит отметить, что Дарья блестяще закончила школу.

А в эти дни в Бердске созрел еще один скандал. Из школы №9 выгнали 6-классницу, которой мама покрасила пряди волос в голубой цвет оттеночным шампунем. В ситуации сейчас разбирается прокурор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».