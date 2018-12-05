Возбудить уголовное дело против 7-классника требуют учителя Ленобласти за мемы ВКонтакте

В Ленинградской области ученик местного лицея вместе с одноклассниками создал паблик с мемами про учителей. Больше всех досталось преподавательницам химии и биологии, которые в итоге заявили на учеников в прокуратуру и вызвали к ним домой органы опеки.
info24.ru поговорил с мамой школьника о том, почему педсостав школы требует его исключения, и как изменилась жизнь учеников из-за нескольких картинок.
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13-летний Андрей К., ученик Гатчинского лицея №3, создал «ВКонтакте» паблик с мемами про родную школу. Сначала в паблике было всего четыре участника: два администратора (они рисовали все картинки) и два модератора. Спустя время сообщество разрослось до 90 человек; мемы стали делать и другие ученики.
«Сын с ребятами завели группу «Вконтакте», сделали несколько мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Это были абсолютно безобидные картинки. После того, как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям», — рассказывает мама Андрея Татьяна Кормина.
В октябре Татьяну вызвали к школу. Но вместо личной беседы с оскорбившейся преподавательницей женщину ждала целая комиссия из учителей во главе с директрисой. Как вспоминает Татьяна, почти с порога ей заявили, что сын больше не сможет учиться в школе из-за «обидных картинок про учителей».
«Ребенок сказал, что меня вызывают в школу из-за мемов. Я сначала подумала, что с учителем просто поговорить. Но оказалось, что там целый педсовет собрался. Шесть учителей, директор и психолог. Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — вспоминает Татьяна.
Через месяц после педсовета Татьяну вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних из-за инцидента в школе. В семьи детей, которые были указаны администраторами группы, приходили участковые.
«Оказалось, что учительницы по химии и биологии написали на всех четверых детей заявления по статье 130 УК РФ — «Оскорбление». Но в Уголовном кодексе такой статьи нет. То есть заявление они написали, но по несуществующей статье. Видимо, учителя не смогли в этом разобраться. Сложно оказалось», — добавляет Татьяна.
Статья 130 Уголовного кодекса РФ утратила силу в 2011 году. Максимальное наказание по ней — ограничения свободы до двух лет или крупный штраф.
Позже оскорбление стало административным правонарушением. В КоАП это статья 50.6: по ней максимальное наказание — это штраф до пяти тысяч рублей.
По словам мамы школьника, инспектор по делам несовершеннолетних удивилась не только несуществующей статье, но и самому заявлению. «Инспектор в недоумении — дети несовершеннолетние, ребятам по 13 лет, посадить их не могут. Не понимают в чем проблема и что надо делать. Объяснения с нас взяли и к делу приложили».
Татьяна уже обратилась с заявлением в комитет по образованию Ленинградской области. Там ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как по закону, директор школы не имеет права отчислять детей за публикации в интернете.
Однако мама одноклассника Андрея, тоже администратора скандального паблика, все-таки перевела сына в другую школу.
Видео Инфо24
«Остальные дети продолжают ходить в лицей. Сначала тяжело было. Каждый учитель посчитал нужным что-то сказать. Говорили что-то в духе: «Чего вы такие гордые ходите?» на что ребята отвечали: «А что нам, ползать что ли?» — говорит Татьяна.
На момент написания заметки получить комментарий у администрации школы не удалось. Инфо24 также не смог дозвониться до уполномоченной по правам ребенка в Ленинградской области.
Школа vs ученики
В конце ноября жительница Новосибирска рассказала в Twitter, что у ее сына в школе забрали телефон и потребовали удалить с заставки картинку из аниме. Учителя объяснили это рекомендациями Минобразования и сослались на исследования о вреде мультиков на сайте Pikabu.
При этом женщине не дали ознакомиться с документом, сославшись на труднодоступность рекомендации. На вопрос, как вышло так, что телефон сына включали без его ведома, женщине ответили, что «в школе все частное становится общественным».
По словам мамы ученика, разговор с директором закончился на повышенных тонах. В завершение женщине сообщили, что она «плохая мать». В Минобразования родительнице объяснили, что забирать телефон нельзя — это личная собственность. Никакой рекомендации про запрет смотреть или хранить фотографии на личном телефоне нет.
Аналогичная ситуация произошла в Бердске ровно год назад. Двух 11-классниц из школы №3 Дарью А. и Александру П. едва не отчислили из-за мемов (саркастических картинок) на своих учителей. Педагоги случайно обнаружили группу с мемами «Вконтакте» и жутко оскорбились. Девочек намеревались выгнать из учебного заведения с позором. Только вмешательство журналистов остановило их отчисление, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Стоит отметить, что Дарья блестяще закончила школу.
А в эти дни в Бердске созрел еще один скандал. Из школы №9 выгнали 6-классницу, которой мама покрасила пряди волос в голубой цвет оттеночным шампунем. В ситуации сейчас разбирается прокурор, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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Нормально так
Учат их, дают знания, а они ещё и издеваются
Зачем тогда вообще ходят в школу?
Повеселиться и поиздеваться?
4 3
Казалось бы, учителям должно быть даже полезно узнавать мнение о них, выражаемое учащимися таким образом.
Есть возможность поразмыслить над тем, что считают дети их «косяками», поработать над собой.
Странное происходит в общеобразовательных учреждениях, если учителя уподобляют школьников с врагами, требуя мщения, уголовного или административного наказания . Где же педагогика?
6 4
В данном вопросе соглашусь с вашим мнением.
А вот пробовать всё подряд вместе с детьми считаю не целесообразным. Хотя сама со своими детьми «жгла корабли». Наливали в тазик воды, ставили в ванну, пускали бумажные кораблики и поджигали. Несколько дней и у моих малышей пропал интерес к спичкам.
А вот всё остальное лучше не пробовать, а показывать на личном примере. Не устраивать дома гулянок со спиртным, не курить и не пить самим, тогда и дети не будут этого делать. Ненавязчиво объяснять детям, почему не нужно пить и курить.
1 0
ох уж этот конфликт поколений )))
«Такое дело. Некий 10-классник из СПб ознакомился в сети с лекцией Петра Принева о независимых профсоюзах и решил создать профсоюз учеников у себя в школе. В итоге в организацию записались 170 человек». Директор школы № 622 теперь якобы грозит подростку отчислением и даже лечением в психбольнице.
Ребята придумали программу-минимум и -максимум. По минимальному плану они хотели добиться, чтобы в день было не больше трех контрольных и самостоятельных работ, а также чтобы учителя не могли контролировать внешний вид школьников. Например, цвет волос. Напомним, в России с начала учебного года уже было несколько случаев, когда именно из-за этого учеников выгоняли из класса. 1 сентября 2018 года школьницу не пустили на линейку из-за синих волос. А в конце ноября 2018 года из класса выгнали шестиклассницу, которая накануне вместе с мамой выкрасила голову в голубой цвет. И вот теперь питерские школьники решили положить конец «дискриминации» из-за прически.
Кроме того, как пишет издание «Сноб», Леонид предложил отменить совет старост, который «не выполняет свои обязанности и вообще малоэффективен».
Программа-максимум куда более амбициозна: школьники надеются изменить всю систему образования Петербурга, а потом выйти и на межрегиональный уровень. Чтобы достичь этих целей, ученики планировали наладить связи со школьниками из других учебных заведений. Но не успели. Директору школы № 622 Наталье Алексахиной стало известно, что члены «Ученика» собираются провести первое учредительное собрание на школьном стадионе. Там-то их и «накрыли».
..директор вызвала Леонида на разговор, который происходил в присутствии всей школьной администрации. Во время беседы она якобы угрожала десятикласснику психиатрической больницей и говорила о его перспективах стать дворником. Кроме того, Наталья Алексахина якобы вызвала к себе других школьников, которым рекомендовала держаться от Леонида подальше, потому что он «экстремист» и «недолидер». »
https://spb.mk.ru/social/2018/12/05/v-peterburge-razognali-borovshikhsya-za-svoi-prava-shkolnikov.html
мда…а ведь когда нибудь такие молодые все таки придут во власть..)
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Учителя сейчас как дети, такие обидчивые стали.. Ну нет у них профессиональной психологической подготовки. Видимо учились плохо)). Им бы не обращать внимания на эти детские забавы, быть просто выше этого, не суетиться, но нет же, заварили «кашу», к прокурору побежали. Вот и «прославились» своей неадекватностью.
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Ну нет у них профессиональной психологической подготовки.
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Конечно, нет. Для этого у нас есть психологи.
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Для комментария « Да, уж»
Вы лично, долго сможете выдержать, если бы над вами смеялись дети, порой в открытую
Некоторые бы ещё и хамили при этом и унижали бы своим поведением, порой провоцируя на нервный срыв
Какой срок выдержки вы себе даёте?
///// Почему это должны терпеть учителя на протяжени 9 месяцев каждого школьного года?
Они что , роботы что ли? Или не люди?
Нормального отношения совсем не заслуживают?
А в тот раз задумались, во что превратятся эти дети? Какие монстры из них вырастут?
Ни разу мысль не приходила, что одним учителем они не ограничатся ?
И потом, зачем нормальным людям, которые работают с детьми( а это порой просто сложно) самим себя не уважать и портить себе нервы и здоровье?
Вот, прямо не найдут они себе больше чем заняться!
Да, будут репетиторам … и будут учить ваших же балбесов за деньги
Тут хоть не обидно будет, за деньги же ! Можно и жить прилично и отказаться от такой работы, если не устраивает общение с таким отпрыском
Зря вы думаете, что кто-то будет терпеть такое хамское поведение
Только вы то что со своими дитями будете делать????
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