«Граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ

ПАО «Камчатскэнерго» получило письма от некоторых жителей региона, которые называют себя «гражданами СССР» и отказываются платить за электроэнергию. Об этом РИА Новости рассказала советник гендиректора компании Елена Симаева.
Как сообщает агентство «Камчатка-Информ», несколько месяцев назад «Профсоюз «Союза ССР» распространил в некоторых населенных пунктах агитационные листовки. Согласно им, жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение — уголовное преступление. Как говорит Симаева, «граждане СССР» утверждают, что руководствуются законами Советского Союза, поэтому «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».
По ее словам, письма приходят от потребителей — членов двух «организаций», вторая называет себя «Профсоюзом рожденных в СССР». Они присылают и различные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее. «Камчатскэнерго», в свою очередь, отвечает на все обращения и призывает не доверять таким организациям и оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к пени и отключениям.
«Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно много. Кроме того, они пишут в «Водоканал», в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта», — уточняет Симаева.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет и никто к ним по этому поводу не обращался.
Письма от «граждан СССР» с отказом оплачивать услуги ЖКХ поступали и в Приморье, но начальник отдела информационной политики ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Олеся Глот в разговоре с агентством уточнила, что в их регионе это не носит массового характера.
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А как можно получить назад гражданство СССР?
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обратитесь в УВД Новосибирского облисполкома с соответствующим набором документов…
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наверное в психбольнице могут выписать — обратитесь
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А вы от него письменно отказывались!?
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Граждан другого государства надо депортировать из страны Если у них нет соответствующих документов
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Предложение: пусть сдадут паспорт РФ и напишут отказ от гражданства!
После этого выдворить из страны как нелегалов.
Имущество разумеется забрать все!
Пущай идут куда хотят и жалуются хоть в ЕСПЧ — может они на СССР подадут в суд
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