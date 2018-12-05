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«Граждане СССР» массово отказываются платить за услуги ЖКХ

Жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение — уголовное преступление, считают жители Камчатки и Приморья, предпочитающие жить по советским законам.

5.12.2018 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Граждане СССР массово отказываются платить за услуги ЖКХ

Рожденные в СССР создали свой профсоюз

ПАО «Камчатскэнерго» получило письма от некоторых жителей региона, которые называют себя «гражданами СССР» и отказываются платить за электроэнергию. Об этом РИА Новости рассказала советник гендиректора компании Елена Симаева.

Как сообщает агентство «Камчатка-Информ», несколько месяцев назад «Профсоюз «Союза ССР» распространил в некоторых населенных пунктах агитационные листовки. Согласно им, жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение — уголовное преступление. Как говорит Симаева, «граждане СССР» утверждают, что руководствуются законами Советского Союза, поэтому «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».

По ее словам, письма приходят от потребителей — членов двух «организаций», вторая называет себя «Профсоюзом рожденных в СССР». Они присылают и различные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее. «Камчатскэнерго», в свою очередь, отвечает на все обращения и призывает не доверять таким организациям и оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к пени и отключениям.

«Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно много. Кроме того, они пишут в «Водоканал», в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта», — уточняет Симаева.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет и никто к ним по этому поводу не обращался.

Письма от «граждан СССР» с отказом оплачивать услуги ЖКХ поступали и в Приморье, но начальник отдела информационной политики ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Олеся Глот в разговоре с агентством уточнила, что в их регионе это не носит массового характера.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    А как можно получить назад гражданство СССР?

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  2. Аноним

    Граждан другого государства надо депортировать из страны =) Если у них нет соответствующих документов =)

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  3. Аноним

    Предложение: пусть сдадут паспорт РФ и напишут отказ от гражданства!

    После этого выдворить из страны как нелегалов.
    Имущество разумеется забрать все!

    Пущай идут куда хотят и жалуются хоть в ЕСПЧ — может они на СССР подадут в суд *LOL*

    Thumb up 1 Thumb down 7

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