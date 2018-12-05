5 Лучших Ресурсов Английского языка для Начинающих

Знать международный язык – это окунуться в безграничный мир коммуникаций, делиться своим опытом с зарубежными коллегами, чувствовать себя комфортно в путешествии, да и просто быть «в тренде».
Выбирайте один из представленных ниже сайтов английского языка для начинающих и с интересом вникайте в процесс обучения.
1. Learning English
Обучающая интернет-платформа, где новичку будет довольно просто разобраться с планом действий.
Достаточно выбрать уровень и сервис покажет видео и аудио-ролики в соответствии с вашим запросом.
Вы погружаетесь в реальную жизнь героев, следите за их действиями, запоминаете произношение, повторяете фразы и предложения.
2. BistroEnglish.com
Лидер, среди образовательных интернет ресурсов по изучению английского языка.
Сайт уже долгое время считается самым эффективным и при этом максимально удобным сервисом для новичков.
Большая коллекция аудио и видео уроков, проведенных русскоязычным преподавателем Оксаной Долинка, помогут вам шаг за шагом повышать свой уровень знаний.
Более 400 000 подписчиков на YouTube-канале уже оценили увлекательную подачу материала, а также легкость общения, понятную даже ребенку.
Разносторонний формат обучения BistroEnglish позволяет не растеряться новичку и подтянуть знания более опытным ученикам.
Расширить профессиональные навыки в изучении английского помогут комплексные аудио и видеокурсы.
3. Rong-chang.com
Сайт, который идеально подходит новичкам.
Небольшие тексты на английском языке в сопровождении аудио-дорожки позволят постепенно совершенствовать свои знания, даже если в вашем словарном запасе минимум иностранных слов.
Начиная с самого первого уровня, вы будете учиться читать и одновременно слушать каждое задание.
Такая методика уже давно признана продуктивной за счет более глубокого погружения в обучающую среду.
4. Film-english.com
Платформа, созданная известным преподавателем Киераном Доханью.
Обучение представляет собой просмотр небольших видео на различные темы, погружая тем самым в среду носителей языка.
Формат удобен тем, кто хочет быстро научиться понимать иностранную речь и усовершенствовать свое произношение.
Мы перечислили вам одни из самых полезных сайтов для изучения языка.
Главное, сделать первый шаг, и пусть он откроет вам дорогу в увлекательный мир без языковых границ.
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