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5 Лучших Ресурсов Английского языка для Начинающих

Способность понимать и разговаривать на английском открывает для современного человека невероятное количество возможностей.

5.12.2018 Нет комментариев
 
5 Лучших Ресурсов Английского языка для Начинающих

Знать международный язык – это окунуться в безграничный мир коммуникаций, делиться своим опытом с зарубежными коллегами, чувствовать себя комфортно в путешествии, да и просто быть «в тренде».

Выбирайте один из представленных ниже сайтов английского языка для начинающих и с интересом вникайте в процесс обучения.


1.Learning English

 Обучающая интернет-платформа, где новичку будет довольно просто разобраться с планом действий.

Достаточно выбрать уровень и сервис покажет видео и аудио-ролики в соответствии с вашим запросом.

Вы погружаетесь в реальную жизнь героев, следите за их действиями, запоминаете произношение, повторяете фразы и предложения.


2. BistroEnglish.com

 Лидер, среди образовательных интернет ресурсов по изучению английского языка.

Сайт уже долгое время считается самым эффективным и при этом максимально удобным сервисом для новичков.

Большая коллекция аудио и видео уроков, проведенных русскоязычным преподавателем Оксаной Долинка, помогут вам шаг за шагом повышать свой уровень знаний.

Более 400 000 подписчиков на YouTube-канале уже оценили увлекательную подачу материала, а также легкость общения, понятную даже ребенку.

Разносторонний формат обучения BistroEnglish позволяет не растеряться новичку и подтянуть знания более опытным ученикам.

Расширить профессиональные навыки в изучении английского помогут комплексные аудио и видеокурсы.


3. Rong-chang.com

 Сайт, который идеально подходит новичкам.

Небольшие тексты на английском языке в сопровождении аудио-дорожки позволят постепенно совершенствовать свои знания, даже если в вашем словарном запасе минимум иностранных слов.

Начиная с самого первого уровня, вы будете учиться читать и одновременно слушать каждое задание.

Такая методика уже давно признана продуктивной за счет более глубокого погружения в обучающую среду.


4. Film-english.com

 Платформа, созданная известным преподавателем Киераном Доханью.

Обучение представляет собой просмотр небольших видео на различные темы, погружая тем самым в среду носителей языка.

Формат удобен тем, кто хочет быстро научиться понимать иностранную речь и усовершенствовать свое произношение.

Мы перечислили вам одни из самых полезных сайтов для изучения языка.

Главное, сделать первый шаг, и пусть он откроет вам дорогу в увлекательный мир без языковых границ.


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