Разбили головы 4 человека в лобовом ДТП в Новосибирской области

В Кочковском районе произошла серьезная дорожная авария, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

4 декабря в 19.40 на 224-м км автодороги «Новосибирск — Карасук» 56-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер», следовавший со стороны р. п. Кочки в направлении р. п. Красноозерка, совершил столкновение с автомобилем «Хонда Партнер», двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки «Тойоты» 27 и 49 лет, а также 34-летний водитель «Хонды». Все пострадавшие получили черепно-мозговые и другие травмы.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.