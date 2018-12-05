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Обжалуют закон о повышении пенсионного возраста в КС оппозиционные партии Госдумы

Под запросом сплотились КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Конституция запрещает принимать в РФ законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан.

5.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Обжалуют закон о повышении пенсионного возраста в КС оппозиционные партии Госдумы

Коммунисты Бердска против повышения пенсионного возраста

Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме «Единой России», подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста. Последними присоединились депутаты фракции ЛДПР, сославшись на то, что «коммунисты недавно передали подписные листы». В Госдуме седьмого созыва обращаться в КС оппозиционные фракции, численность которых составляет 105 человек, могут только коллективно.

Фракция ЛДПР присоединилась к инициированному КПРФ обращению в КС о проверке конституционности ст. 4 и 7 закона от 3 октября «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Эти статьи принятого закона, в частности, предполагают повышение с 60 до 65 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. В юридической службе Компартии полагают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

Вопрос о том, какие именно фракции подписались под обращением, важен потому, что коммунисты с 2016 года уже не могут обратиться в КС самостоятельно. Чтобы направить запрос, необходимо собрать подписи 90 депутатов. В шестом созыве в КПРФ было 92 депутата, а в седьмом — лишь 43. Недостаточно и подписей справороссов (23 депутата). С поддержкой ЛДПР (39) под обращением теоретически смогут подписаться уже 105 депутатов. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сказал “Ъ”, что депутаты фракции подписались под коммунистическим обращением почти две недели назад, оставалось дождаться ЛДПР.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал ему, что депутаты обращение «подпишут, вроде бы день назад они согласились» (цитата по Regnum). От более подробных комментариев о причинах того, почему ЛДПР решила поддержать обращение, в руководстве Компартии и фракции вчера отказались. Не стали там говорить и о количестве собранных подписей. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отказался от комментариев, сославшись на то, что «находится в Петербурге», и отправил “Ъ” к координатору фракции Николаю Коломейцеву. Тот попросил перезвонить утром.

Во фракции КПРФ первыми собрали подписи своих депутатов, сказал “Ъ” депутат Денис Парфенов, депутаты «Справедливой России» присоединились к обращению практически всей фракцией, а «ЛДПР от этого воздерживались». Он объясняет это тем, что «ЛДПР — буржуазная партия, периодически подыгрывающая интересам правящей верхушки».

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заверил “Ъ”, что фракция присоединилась к процессу сбора подписей с опозданием не по своей вине, а «как только были переданы документы от КПРФ». Он убежден, что в затягивании процедуры ЛДПР обвиняют те, «кто решил попиариться на конфликте». По его словам, подписалась под обращением вся фракция. Под подписным листом, который выложил на странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Диденко, значатся подписи 16 депутатов от ЛДПР, включая лидера партии Владимира Жириновского. На вопрос “Ъ” о том, каковы перспективы обращения депутатов в КС, господин Курдюмов ответил: «Думаю, что перспектив нет».

Источник: Ъ


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(6) Комментариев

  1. Вадим

    Дешевые пиарщики…
    На дураков рассчитывают.
    Впрочем, небезосновательно))

    Thumb up 2 Thumb down 4

    • Аноним

      Действительно это — дешевые пиарщики.
      Представляете, во сколько народу обшлись дорогие пиарщики из ЕР и правительства, которые уже полгода пиарят стариковский труд на всех каналах? *CRAZY*

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      • Аноним

        ууу а во что нам обошлись гипер дорогие пиарщики гайдар.явло и гоп компания и сказать страшно.
        Вся собственность ссср разошлась по нужным людям.
        Звание депутата начало наследоваться.
        Народ нищает но да и наплевать главное чтоб голосовали правельно.

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      • Аноним

        Я вам даже больше скажу опазиционеры тоже скоро станут наследственным званием… :-D

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      • Аноним

        А главное что все понимают что их интересы отстаивать и некому в этом театре карабасов барабасов… :-D

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  2. Аноним

    Идея правильная и вполне характерна для правового общества и государства.
    Так что я лично ПОДДЕРЖИВАЮ обращение к КС с таким запросом! Это поставит наконец точку в спорах.

    Рекомендую ознакомиться: https://www.pravmir.ru/povyishenie-pensionnogo-vozrasta-protivorechit-konstitutsii/

    Но есть 3 вопроса:

    1. Какого фига все эти партии протянули пол-года, хватая хайп и НИЧЕГО не делая в рамках закона для отмены этой инициативы?

    2. Тезис о неконституционности пенсионной реформы на заседании Госдумы 21 июня высказал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. И что дальше то? Сказал и в кусты? Где дела?

    3. Уж больше месяца назад КПРФ объявило о таком запросе: https://www.nakanune.ru/news/2018/10/03/22520816/
    В чем дело? Они не осилили самостоятельно запрос направить или струхнули?

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