Мусором завален Искитим из-за замерзшей уборочной техники

Фото мусорных баков по улице Томской в центре Искитима в редакцию сайта Весь Искитим прислала читательница Елена вечером в понедельник, 3 декабря. На фото видно, как из гор мусора еле проглядываются мусорные баки.

— Это центр города! Рядом общежитие, Детский мир и Сбербанк. Когда его уберут? — интересуется искитимка, предполагая, что коммунальщики бастуют.

Сайт «Весь Искитим» обратился к начальнику отдела благоустройства управления ЖКХ Искитима Людмиле Витсут:

— Мы, конечно, выйдем на место и посмотрим, что там происходит с мусором, свяжемся с управляющей компанией, которая вывозит мусор из этого района. Причины на это могут две — либо фото, присланное вам, уже не актуально, а бывает так, что техника по уборке мусора из контейнерных площадок, просто не заводится при 30 градусах мороза.

Контейнерную площадку, заваленную мусором в центре Искитима, убрали. Об этом сайту «Весь Искитим» рассказала инспектор отдела благоустройства управления ЖКХ Искитима Ольга Быканова сегодня, 5 декабря.

-Сегодня утром, 5 декабря, я выезжала на место — все было убрано. Вчера на технике управляющей компании по уборке мусора , которая работает на дизельном топливе, не сработала гидравлика— устройство не смогло поднять мусорный бак и высыпать твердые бытовые отходы в мусоровоз, — констатировала инспектор.