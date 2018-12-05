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Образование Путина помогает победам России в мире

Figaro: президентское понимание географии, знание политической карты планеты и основных черт каждого государства и народа играют важную роль в успехе России на международной арене.

5.12.2018 Фото: кремлин. ру 12 коммент.
 
Образование Путина помогает победам России в мире

Владимир Путин

На протяжении многих лет Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, а причиной этого становится великолепное образование президента России Владимира Путина, пишет французская газета Figaro.

Его понимание географии, знание политической карты планеты и основных черт каждого государства и народа играют важную роль в успехе России на международной арене, отмечает издание.

В качестве примера газета приводит случай, когда Путин прервал выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил о поставках свинины в Индонезию. Президент объяснил, что тот ошибается, поскольку речь идет о преимущественно мусульманской стране, где ислам исповедуют 87 процентов населения, поставлять свинину туда нельзя. В отличие от других мировых лидеров, он осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов, что позволяет ему вести более продуманную политику, отмечает издание.

При этом вот уже на протяжении многих лет против него выступают западные лидеры, которые абсолютно не смыслят в этом вопросе. Например, Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке. То же самое касается и текущих лидеров. К примеру, Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом, добавляет газета.

Такие слабые познания западного руководства в географии ведут его к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов и стремлению получить краткосрочную выгоду. В качестве примера Figaro приводит тот факт, что в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада.

Причиной этого, как отмечает Figaro, служат слабые системы образования на Западе. Так, например, эта дисциплина не входит в обязательную школьную программу в США, а во французских учебных заведениях географии почти не уделяют времени. Вторая причина — это полное отсутствие интереса у многих западных лидеров. Их волнуют лишь экономические и финансовые вопросы или даже еще более бесполезные темы.
Таким образом, у них нет четкой долгосрочной стратегии, которая давала бы им понять, кто враги и друзья, какие страны нельзя выводить из равновесия, чтобы сохранить мир во всем мире, и каково реальное соотношение сил между государствами. Все это ведет к множеству геополитических ошибок, за которые сейчас приходиться расплачиваться всему миру. Например, появление «Исламского государства» (запрещенная в России группировка) — следствие разрушения Ирака американцами в 2003 году и поддержки вооруженных мятежников в Сирии.

Но в то же время это объясняет, почему Россия с ее четкой стратегией во всех регионах мира постоянно выходит победителем из большинства мировых конфликтов, хотя в плане политических, экономических и военных ресурсов западные страны гораздо сильнее, подчеркивает издание.

Источник: РИА Новости


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(12) Комментариев

  2. Аноним

    «Например, Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков,»
    :-D А Путин в Сирии тоже не мог отличить местных туркоманов от туркменов …
    «Я лично говорил Путину, что в Байырбуджаке [север Сирии] нет «Исламского государства»(*запрещен в России), а есть только сирийские туркмены», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV. «В настоящее время есть погибшие туркмены», — отметил турецкий лидер.
    В ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года Владимир Путин заявил, что Россия проявила готовность сотрудничать с Турцией «по самым чувствительным для нее вопросам».
    «Про так называемых туркоманов я слыхом не слыхивал. Я знаю, что туркмены живут, наши родные туркмены, в Туркменистане, а здесь не понять ничего Нам никто ничего не говорил», — сказал президент. (с)

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  3. Поросёнок Пётр

    Играют важную роль в успехе России на международной арене. %)
    Охренеть, сплошные успехи, один за одним, разгребать не успеваем %) Figaro так решило злобно потроллить или это какие-то новости из параллельной реальность? =-O

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  5. Зелёная

    Очень доходчиво о тратах, связанных с присутствием военного контингента в арабской стране и перспективах на чью-либо победу, написал генерал-полковник пограничных войск КГБ СССР бердчанин И.Д.Ярков в книге «По периметру границы Афганистана».
    Просвещает и позволяет сделать выводы ;) .

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    • Человек

      Ух -ты,наша Зелёная даже такие военные книжки читает,с чего это бы? Перешла на военную тематику?
      Да, Вл.Путин получил прекрасное образование в школе КГБ / дураков там не воспитывают и не выпускают/,после этой школы знал немецкий язык и прочее,прочее,что нам не известно и не понять.Вам то понятно — всякие анонимы и Поросёнок Петя из 15 цеха? Туда даже/ в эту школу непросто было попасть,надеюсь что это вы должны знать,нужно было быть сплошным отличником по всем предметам/.Поэтому не надо всё передёргивать и переворачивать — В.Путин достоин быть президентом нашей страны/ну,может,если Трамп заболеет,то может подменить его/.
      Человек —— *IN LOVE*

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  6. Аноним

    А когда мы увидим успехи Россеи внутри страны — выражающиеся в реальном росте благосостояния народа -а не на бумаге и устах лицемеров из телевизора

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  7. Аноним

    Образование Путина помогает победам России в мире
    После этих побед на Россию посыпался град наград.))

    Образование Путина также помогает внутри страны побеждать российский народ, беспредельному терпению которого может позавидовать любой хранцуз.

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  8. Аноним

    иногда задумываюсь — если вдруг Путин внезапно и скоро исчезнет вообще, какой же удар будет по психике верующих в него )
    вот утром встаешь , а его уже -бац!- нет ..и такая ломка сознания и 19 летнего стабильного бытия )))
    недаром библия советует: «не сотвори себе кумира» ))

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