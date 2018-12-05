Лезвием угрожал заключенный сотрудникам колонии в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда Новосибирска от 14 сентября 2018 в отношении 26-летнего Евгения Пушкарева, сообщили в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 5 декабря.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, а по совокупности приговоров к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Пушкарев признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с угрозой применения насилия в отношении 3-х сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
Судом установлено, что Пушкарев, отбывающий в исправительной колонии общего режима ФКУ ИК – 3 наказание за совершение преступлений (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 226 УК РФ), не согласился с законными требованиями старшего инспектора отдела безопасности предоставить себя для проведения обыска. Держа в правой руке лезвие бритвенного станка, а также размахивая им, злоумышленник высказал угрозу причинения телесных повреждений как сотрудникам колонии, так и себе в случае дальнейших попыток произвести его обыск.
Угрозу, высказанную Пушкаревым, потерпевшие восприняли реально, однако дальнейшие противоправные его действия были пресечены сотрудниками ФКУ ИК-3.
В апелляционной жалобе адвокат осужденного оспаривал совершение Пушкаревым преступления. Полагал, что потерпевшие и свидетели его оговорили, так как они являются сотрудниками ГУ ФСИН.
Апелляционная инстанция не согласилась с доводами жалобы. Квалификация действий осужденного признана правильной, а наказание – соразмерным и справедливым.
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Вот кому это интересно??? КС, неужели больше новостей нет, касающихся своего города, ну желательно побольше позитивных!
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