К новой системе вывоза мусора приказали быть готовыми муниципалитетам Новосибирской области

Вопросы подготовки объектов размещения отходов к работе в условиях новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области 4 декабря обсудили в правительстве региона.

Заседание по вопросам эксплуатации объектов размещения отходов, в котором приняли участие представители регионального оператора – ООО «Экология-Новосибирск», районов Новосибирской области, операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, действующих на территориях районов области, провёл министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. В частности он подчеркнул, что муниципальные образования и полигоны должны быть готовы к внедрению новой системы обращения с ТКО.

Как отмечалось на заседании, задача муниципальных образований и эксплуатирующих объекты размещения объектов хозяйствующих субъектов – организовать работу по дооснащению полигонов. В частности – обеспечить весовой контроль, необходимую технику для эксплуатации полигонов и так далее.

«Согласно новой системе обращения с отходами, объекты размещения ТКО, которые предусмотрены в регионе территориальной схемой, и будут эксплуатироваться с 1 января 2019 года, должны соответствовать всем требованиям, необходимым для перехода на новую систему», – отметил Денис Архипов.

Министр также подчеркнул важность решения вопросов взаимодействия на территориях с перевозчиками, работающими в сфере обращения с ТКО, устранения несанкционированных свалок, проработки вопросов раздельного сбора и обработки мусора. Вопросы перехода на новую схему работы с отходами в регионе находятся на особом контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы вывоза мусора, заполняемости полигонов и утилизации отходов животного производства, предоставления в местах размещения отходов мест для представителей регионального оператора и другие. По итогам заседания принято решение проводить подобные обсуждения в еженедельном режиме, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новая система вывоза мусора возмущает бердчан. Председатели советов домов подсчитали, что стоимость услуги, которая с нового года станет коммунальной, вырастет в 10 раз.