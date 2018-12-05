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Юрлицам не нужно перезаключать договор с КБУ из-за расторжения договора с «Новосибирскэнергосбытом» в Бердске

КБУ пришлет юрлицам дополнительное соглашение или уведомление о начислении платежей за коммуналку без агента — АО «Новосибирскэнергосбыта». Личный кабинет для предпринимателей начнет работать в 2019 году.

5.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 23 коммент.
 
Юрлицам не нужно перезаключать договор с КБУ из за расторжения договора с Новосибирскэнергосбытом в Бердске

Платить за коммуналку можно будет четырьмя способами: через кассы,  банковские терминалы, приложение или на сайте системы «Город»

О переходе на новую систему оплаты за электроэнергию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор бердского Комбината бытовых услуг в минувший понедельник, 3 декабря. Руководство КБУ решило не продлевать агентский договор с АО «Новосибирскэнергосбыт». С 1 января 2019 года специалисты КБУ будут сами собирать показания и производить начисление платежей потребителей Бердска.

У бердчан появится возможность платить за коммунальные услуги онлайн через электронную систему «Город». Программисты Центра финансовых услуг Комбината доработали программное обеспечение под потребности бердчан. Теперь у специалистов КБУ будет возможность отслеживать коммунальные аварии в режиме онлайн.

Однако некоторые вопросы для жителей Бердска остались открытыми.

-Воспанчук ничего не сказал про личный кабинет для юридических лиц. И нужно ли перезаключать договор на оказание услуги? Для нас это очень важно. Хотелось бы прояснить этот вопрос как можно скорее! — обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» местный предприниматель.

Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью бердского КБУ Елена Заякина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что все расчеты и начисления с 1 января 2019 года за отопление, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение юридическим лицам, бюджетным организациям, индивидуальным предпринимателям, собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах будут производиться в КБУ самостоятельно через федеральную систему «Город».

При этом сообщается, что с 23 по 26 декабря для корректного расчета размера платы и формирования сальдо необходимо предоставить показания приборов учета в АО «Новосибирскэнергосбыт» привычным способом, через управляющие компании, пункты приема платежей, по электронной почте abonent@bktrest.ru в формате Excel или через личный кабинет в системе «Город». К электронному письму необходимо прикрепить завизированную скан-копию формы и распечатки отчета о потреблении, показаний приборов учета при наличии технической возможности используемого прибора с указанием его работы в штатном и нештатном режимах за отчетный период.

— У юридических лиц все договоры были заключены с КБУ. АО «Новосибирскэнергосбыт» был указан как агент. Комбинат бытовых услуг перешел на передачу в электронном виде счетов, авансовых счетов, счетов-фактур и других документов реализации через систему СБИС (www.sbis.ru – прим. ред.). До 14 декабря 2018 контрагентам КБУ будет направлено через систему СБИС уведомление и дополнительное соглашение об электронном документообороте и об исключении АО «Новосибирскэнергосбыт» из договора. Личный кабинет для юридических лиц предусмотрен, но он начнет функционировать чуть позже — в начале 2019 года. Оплата будет производиться по банковским реквизитам, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Заякина.

Стоит отметить, что начисления за декабрь 2018 года будет производить АО «Новосибирскэнергосбыт». Но уже с 6 декабря 2018 года бердчане могут получить логин и пароль для авторизации своего личного кабинета в системе «Город».

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры, могут получить логин и пароль в офисе своей управляющей компании. Для этого необходимо предъявить паспорт и свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Собственники частных домов или жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления могут получить логин и пароль на свою электронную почту. Для этого нужно направить письмо на lk@bktrest.ru. с отсканированной или сфотографированной главной страницей паспорта и пропиской, свидетельство о праве собственности на жилье.

Директор КБУ Владимир Воспанчук отмечал, что в Бердске появится больше пунктов приёма коммунальных платежей, так как система «Город» взаимодействует со многими банками страны. Оплатить услуги можно будет в любом платежном терминале.

Рассчитаться за ЖХК платежи можно будет и через приложение для смартфонов — системы «Город», в личном кабинете на сайте системы «Город». Каждый бердчанин сможет просматривать детализацию начислений и историю коммунальной платы. Квитанцию можно будет распечатать.Оплата некоторых коммунальных услуг через систему «Город» безкомиссионная.

Воспанчук подчеркнул, что прекращение договора с АО «Новосибирскэнергосбыт» не отразится на тарифах. Все привычные для горожан кассы приема платежей, в том числе и РКЦ, останутся прежними.


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(23) Комментариев

  1. Аноним

    «Оплата некоторых коммунальных услуг через систему «Город» безкомиссионная.»

    Вот и вся соль!
    Теперь с потребителей будет браться КОМИССИЯ, которой раньше просто не было!

    Вот тебе и скрытое повышение тарифа!

    Ну что, кто теперь еще остался рад тому, что ликвидировали посредника?

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  2. Аноним

    «Оплата НЕКОТОРЫХ коммунальных услуг через систему «Город» — безкомиссионная».

    За коммунальные услуги КБУ при оплате онлайн будет комиссия или нет?!
    Все от прямого ответа увиливают. Выглядет это очень подозрительно: КБУ решил помочь заработать «Городу» на комиссии с платежей жителей и рекламе.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Алексей Петрович

    Хочется отметить, что тот, кто принимал решение об оплате услуг в Бердске с комиссией, не понимал, как вообще оплачивать услуги ЖКХ в нашем славном городе!

    В сложившийся экономической ситуации, жители не пожелают платить комиссию «Системы Город». Стоять в очередях по 3 часа чтобы оплатить коммуналку — также не захотят. Как итог: стремительный рост неплатежей в Бердске. Ограничений по коммуналке за не оплату — не будет, как и судебных взысканий — весь комплекс работ в этом направлений в Бердске проводил «Новосибирскэнергосбыт».

    Печальный пример прошлых лет: http://www.kurer-sreda.ru/2015/04/07/176953-kommunalnyj-bunt-piketirovat-meriyu-iz-za-ocheredej-v-kassax-zhkx-gotovy-pensionery-berdska

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    • a.danilov

      какой «комплекс работ» проводил НЭС?
      расскажите

      ps. разовые акции по приклеиванию бумажек «ДОЛГ» на двери квартир, не в счёт.

      Thumb up 0 Thumb down 1

      • Аноним

        не цепляйтесь к мелочам.
        Проблема реально есть: под благим предлогом
        на жителей перевесили комиссию!

        Раньше комиссию оплачивал КБУ, перечисляя деньги НЭС
        Теперь жители поимеют дополнительную строчку в платежке, которая пойдет целиком на обогащение ЦФТ.

        Ну и кто выиграл?

        Thumb up 1 Thumb down 0

        • a.danilov

          «Теперь жители поимеют дополнительную строчку в платежке» ©
          вот когда поимеют эту строчку, тогда будет о чём говорить.

          Thumb up 1 Thumb down 1

          • Аноним

            от вас такого не ожидал….

            во-первых: именно вы очень любите обсуждать то, чего еще нет (будь то цены на бензин или стоимость яндексфона, который вообще не факт что существует)

            во-вторых: тарифы системы город доступны.
            а использование города описано на сайте КБУ
            чего вы еще хотите ждать?

            Thumb up 0 Thumb down 1

            • a.danilov

              вы подменяете понятия.
              Одно дело обсуждать по материалам озвученного(рост топлива или яндекссмарт), и совсем другое- выдавать свои измышлизмы за чуть ли не свершившийся факт(комиссию для всех при оплате жкх).

              Thumb up 1 Thumb down 1

              • Аноним

                Извините, но на сей раз вы вляпались:

                1. Про «яндекссмарт» не было НИКАКОЙ официальной информации! Даже про его существование, не говоря уже о цене. Вы лишь обсуждали слухи непонятно чьи, и на их основании делали оценку Яндекса. Молодец :-D

                2. А про КБУ все абсолютно явно:
                — система ГОРОД объявлена, это факт
                — комиссия системы город существует — это факт (https://kvartplata.ru/pay/Pages/31.08.18.aspx)
                — потребителям добавили расходов — это факт
                — КБУ переложил издержки с себя (перечисление НЭС) на потребителей — это факт

                чего вам не хватает и чего вы еще хотите ждать?

                Thumb up 0 Thumb down 1

              • a.danilov

                1. никто и не утверждал что она будет именно такой— это уже вы сами себе придумали и начали от этого отталкиваться. Типа сам придумал- сам поспорю.
                Я же обсуждал только то что было озвучено в СМИ- предполагаемую цену. Даже ссылку вам давал, откуда информация. Ну да, их источники немного «промахнулись». А может яндекс «одумался» и выставили в итоге за 17990, что сути не меняет- цена сильно завышена.
                2. Вся оплата будет завязана только на систему «Город»? Или просто лично вам она была удобна и вы других способов не знаете?
                Остальные способы(например, через РКЦ) тоже будут с комиссией?

                Thumb up 0 Thumb down 1

              • Аноним

                Александр, вы же не глупый человек, зачем сами себя закапываете все глубже?
                1. Вашу ссылку на поисковик засчитать за источник никак не могу — там бредятина
                2. Вы лично сравнивали ХАРАКТЕРИСТИКИ предполагаемого телефона с учетом ЦЕНЫ с аналогами! Вы признаете что занимались фигней наконец?
                3. А вот нет, не признаете и опять несете ересь!
                Что за 17990???? =-O Опять желтой прессы начитались? Яндекс до сих пор не подтвердил даже существование этого смартфона!

                Ну а про КБУ вы сайт не читаете чтоли их?
                Ок, подскажу https://mupkbu.ru/ (заметьте, не на поисковик ссылаюсь).
                Там есть раздел для физ. лиц: https://www.mupkbu.ru/index.php/pages/raschety-i-nachisleniya-dlya-fiz-lits
                Ответ вам: ДА, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ГОРОД!
                Ну неужели вы сами не можете это прочитать?

                Thumb up 0 Thumb down 0

              • a.danilov

                1. Там была выборка из разных источников. Если уж это для вас «бредятина», то…. даже не знаю.
                2. Да. сравнивал. Вполне себе нормальное явление, пообсуждать анонс чего-либо. То что вы там стали к ценам прикапываться- сугубо ваша личная инициатива. Фигня это или нет, каждый решает сам. Я вот думаю, что вы СЕЙЧАС фигнёй полнейшей занимаетесь.
                3. Конечно, не признаю. Потому что это не так. Но, признаю ваше право так думать.

                17990- цена по которой его выставили 2 декабря в М-видео. Да, научитесь вы наконец-то поиском пользоваться.

                ps. тема смарта неуместна. Дальше без меня.

                Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Алексей Петрович

    «В результате нашей деятельности как агента дебиторская задолженность значительно снижается. Так, например, по МУП КБУ с момента вхождения в агентскую деятельность ОАО «Новосибирскэнергосбыт» удалось добиться снижения дебиторской задолженности на 01.10.2014г. по физическим лицам на 19,8%, по юридическим лицам снижение дебиторской задолженности составило более 20%. Что позволило МУП КБУ существенно сократить свою задолженность перед кредиторами».
    Источник: https://www.nskes.ru/o-kompanii/novosti/novosti/oao-novosibirskenergosbyt-my-rabotaem-dlya-nashikh-klientov/

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • a.danilov

      «на 01.10.2014г» ©
      а как сейчас? и, есть ли реальная заслуга в этом НЭСа?

      А «ошибочные» начисления снижают «дебиторскую задолженность»?
      Ну, хотя бы накануне отчётного периода?

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Алексей Петрович

        Отчетов очень много на просторах интернета. Там понятен весь комплекс работ. Пример сайт администрации: http://www.berdskadm.ru/city/news/25686/

        Thumb up 2 Thumb down 1

        • a.danilov

          я думал своими словами можете.
          Если бы хотел «загуглить интернет», не стал бы спрашивать.

          Thumb up 1 Thumb down 1

          • Алексей Петрович

            Не являюсь работником ни одной из вышеперечисленных организаций. Все изучил самостоятельно, дабы не навязывать свое мнение.
            Указал ссылки для того, чтобы Вы сформировали свое мнение.
            Проблема предстоящих изменений беспокоит. Платить комиссию и стоять в очередях больше 15 минут не хочется.

            Thumb up 2 Thumb down 0

            • a.danilov

              меня, во всей этой ситуации, больше всего удивляет другое- как бурно пошло обсуждение комиссии в районе 50 рублей, в то время, как тарифы повышаются на цифры в разы большие. налоги на всё подряд. Да ещё и новые вводятся. Всё вокруг дорожает. А подорожавший на 25% проезд в транспорте вас не беспокоит? А то что цены на газ в этом году выросли на 50% не беспокоит?
              А ещё тонна новых налогов, акцизов и прочего, не беспокоит?

              ps. ну, и напоследок, от того что вас беспокоит комиссия и вы негодуете по этому поводу, что-то изменится? Вы можете влиять на процесс?

              Thumb up 1 Thumb down 2

              • Аноним

                Потому что налоги и повышение тарифов — это федералы и область.
                Они далеко, хоть критика и туда присутствует.

                Просто обсуждается отдельная штука: решение местного КБУ переложить комиссию на жителей.
                Также усложнить им оплату, сделав ее более неудобной.
                Для себя вижу 2 минуса, а вот поводов радоваться не вижу.

                Thumb up 0 Thumb down 0

              • Алексей Петрович

                Все что вы перечислили (тарифы, газ, транспорт) — это деятельность ФАС России и Правительство РФ.
                Комиссия за оплату коммуналки — прихоть руководства КБУ.

                Thumb up 1 Thumb down 0

              • a.danilov

                ок.
                Вы можете как-то на это влиять?
                Обратились ли вы в Прокуратуру с заявлением о необоснованном тарифе/обогащении/нецелевом использовании или чем там ещё можно обратиться?

                Thumb up 0 Thumb down 1

              • Аноним

                «Ну наконец то! давно пора было этих (НЭС) посредников убрать, а то только денег гребли»

                шаг 1: объяснить всем радующимся, что радовать нечему и все становится только хуже для потребителя.

                когда поймут и будут ставить палки в колеса будут следующие….

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