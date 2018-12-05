Юрлицам не нужно перезаключать договор с КБУ из-за расторжения договора с «Новосибирскэнергосбытом» в Бердске

О переходе на новую систему оплаты за электроэнергию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор бердского Комбината бытовых услуг в минувший понедельник, 3 декабря. Руководство КБУ решило не продлевать агентский договор с АО «Новосибирскэнергосбыт». С 1 января 2019 года специалисты КБУ будут сами собирать показания и производить начисление платежей потребителей Бердска.

У бердчан появится возможность платить за коммунальные услуги онлайн через электронную систему «Город». Программисты Центра финансовых услуг Комбината доработали программное обеспечение под потребности бердчан. Теперь у специалистов КБУ будет возможность отслеживать коммунальные аварии в режиме онлайн.

Однако некоторые вопросы для жителей Бердска остались открытыми.

-Воспанчук ничего не сказал про личный кабинет для юридических лиц. И нужно ли перезаключать договор на оказание услуги? Для нас это очень важно. Хотелось бы прояснить этот вопрос как можно скорее! — обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» местный предприниматель.

Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью бердского КБУ Елена Заякина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что все расчеты и начисления с 1 января 2019 года за отопление, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение юридическим лицам, бюджетным организациям, индивидуальным предпринимателям, собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах будут производиться в КБУ самостоятельно через федеральную систему «Город».

При этом сообщается, что с 23 по 26 декабря для корректного расчета размера платы и формирования сальдо необходимо предоставить показания приборов учета в АО «Новосибирскэнергосбыт» привычным способом, через управляющие компании, пункты приема платежей, по электронной почте abonent@bktrest.ru в формате Excel или через личный кабинет в системе «Город». К электронному письму необходимо прикрепить завизированную скан-копию формы и распечатки отчета о потреблении, показаний приборов учета при наличии технической возможности используемого прибора с указанием его работы в штатном и нештатном режимах за отчетный период.

— У юридических лиц все договоры были заключены с КБУ. АО «Новосибирскэнергосбыт» был указан как агент. Комбинат бытовых услуг перешел на передачу в электронном виде счетов, авансовых счетов, счетов-фактур и других документов реализации через систему СБИС (www.sbis.ru – прим. ред.). До 14 декабря 2018 контрагентам КБУ будет направлено через систему СБИС уведомление и дополнительное соглашение об электронном документообороте и об исключении АО «Новосибирскэнергосбыт» из договора. Личный кабинет для юридических лиц предусмотрен, но он начнет функционировать чуть позже — в начале 2019 года. Оплата будет производиться по банковским реквизитам, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Заякина.

Стоит отметить, что начисления за декабрь 2018 года будет производить АО «Новосибирскэнергосбыт». Но уже с 6 декабря 2018 года бердчане могут получить логин и пароль для авторизации своего личного кабинета в системе «Город».

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры, могут получить логин и пароль в офисе своей управляющей компании. Для этого необходимо предъявить паспорт и свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Собственники частных домов или жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления могут получить логин и пароль на свою электронную почту. Для этого нужно направить письмо на lk@bktrest.ru. с отсканированной или сфотографированной главной страницей паспорта и пропиской, свидетельство о праве собственности на жилье.

Директор КБУ Владимир Воспанчук отмечал, что в Бердске появится больше пунктов приёма коммунальных платежей, так как система «Город» взаимодействует со многими банками страны. Оплатить услуги можно будет в любом платежном терминале.

Рассчитаться за ЖХК платежи можно будет и через приложение для смартфонов — системы «Город», в личном кабинете на сайте системы «Город». Каждый бердчанин сможет просматривать детализацию начислений и историю коммунальной платы. Квитанцию можно будет распечатать.Оплата некоторых коммунальных услуг через систему «Город» безкомиссионная.

Воспанчук подчеркнул, что прекращение договора с АО «Новосибирскэнергосбыт» не отразится на тарифах. Все привычные для горожан кассы приема платежей, в том числе и РКЦ, останутся прежними.