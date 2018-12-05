Ультиматум России по договору о ликвидации ракет выдвинули США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.

Руководитель Госдепа добавил, что в течение этого периода США не станут производить, испытывать и размещать ракеты, которые подпадают под действие договора.

«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — заявил госсекретарь.

Реакция России

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия уже передала Соединенным Штатам все документы, которые подтверждают выполнение Москвой положений договора, а обвинения в нарушениях не имеют обоснований.

По его словам, Москва будет отвечать зеркально — в случае, если США выйдут из договора и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, то Россия увеличит количество таких ракет на европейской части своей территории.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что выход США из договора приведет к нарушению стабильности в Европе, а европейские государства превратятся в заложников безответственной политики США по этому вопросу.

«Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил», — заявил он, добавив, что Россия не является сторонником такого развития событий.

Депутат указал на то, что именно Соединенные Штаты являются единственной стороной договора, которая нарушает его условия.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Россия соблюдает договор, и поэтому выполнить требование Помпео «вернуться» к соглашению не может по определению.

Он назвал заявление госсекретаря странным. «Так, будто нас в чём-то уличили, потребовали в этом признаться и исправиться, после чего откажутся нас наказывать», — сказал Морозов РИА Новости.

По словам сенатора, в этой формуле главная фальшь заключается в том, что Россия должна «вернуться к выполнению договора». «А мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению», — добавил он, назвав его позицию «лукавством чистой воды».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва не может всерьез воспринимать обвинения Вашингтона в невыполнении ДРСМД.

«Очередной политический кульбит США», — сказал он.

По мнению сенатора, нужно не ждать еще 60 дней, когда процессы с большой вероятностью станут совсем необратимыми, а попытаться срочно разрешить возникшие противоречия в сфере выполнения договора, что неоднократно предлагала и предлагает Россия.

«Помпео, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, продолжает спекулировать на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности», — указал он.

Нарушения со стороны США

За время действия ДРСМД Россия фиксировала его нарушение со стороны Соединенных Штатов около 95 раз, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, к нарушению договора можно отнести и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, подпадающих под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Также США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, способные доставлять ударные крылатые ракеты «Томагавк», которые запрещены ДРСМД. Помимо этого, в недавно принятом бюджете США имеется статья по финансированию НИОКР в области создания новой крылатой ракеты средней дальности.

Договор о РСМД

Дональд Трамп объявил, что США намерены выйти из ДРСМД, заключенного в 1987 году, так как Россия, по его словам, нарушает договоренности. В Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами такого типа, в первую очередь Китай, в соглашении не участвуют.

Москва и Вашингтон в последние годы периодически обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются вопросы к США. В России, в частности, отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором.

Также российская сторона обращает внимание на то, что Вашингтон разрабатывает ударные беспилотники и финансирует исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Источник: РИА Новости