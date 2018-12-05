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Онлайн-кредиторы перестали доверять паспортам и СНИЛС из-за фродов

До 5% всех заявок на займы к онлайн-кредиторам поступает от фродов — профессиональных мошенников, берущих деньги по чужим документам.

5.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Онлайн кредиторы перестали доверять паспортам и СНИЛС из за фродов

Фрод, ты ли это?

Россияне активно занимают деньги в интернете. По оценкам Центробанка, в этом году 27,6 процента от общего числа микрозаймов, выдаваемых в стране, граждане получили онлайн. Вся идентификация заемщика автоматизирована, правда, специалисты признают: 100-процентного подтверждения личности при такой системе не происходит. За статистической погрешностью оказываются живые люди, которые никогда ничего в интернете не оформляли, но однажды оказались в числе злостных должников.

Распространение онлайн-займов прямо пропорционально развитию интернета. На Северо-Западе самый активный рынок в Петербурге, здесь займы не выходя из дома предлагает 81 компания, более 50 фирм готовы дать онлайн-заем в Вологде, с жителями Устюжны работают 39 интернет-кредиторов. Единую статистику по регионам онлайн-МФО не ведут, но в лидерах по числу выдачи у разных компаний традиционно оказываются Петербург и Ленинградская область.

Онлайн-займы кредиторы дают на тех же условиях, что и в офлайне, ставка составляет до двух процентов в день. Со следующего года жизнь микрофинансистов усложнится, им запретят давать займы под более чем 356 процентов годовых. В Национальном рейтинговом агентстве прогнозируют, что в связи с изменениями на рынке МФО будут пристальнее присматриваться к личности заемщика, чтобы одобрять займы лишь тем, кто точно вернет долг. В интернет-сегменте это означает введение дополнительных мер безопасности по борьбе с фродами, профессиональными мошенниками, которые оформляют займы по чужим документам и исчезают с деньгами.

Фроды — это профессиональные мошенники, которые оформляют займы по чужим документам и исчезают с деньгами.

Тема фродов для микрофинансирования — больной вопрос, ведь если к гражданину, который не брал никаких займов, приходят письма с требованием погасить долг, то он легко оспаривает все претензии в суде, через жалобу в Роспотребнадзор или ЦБ. И потерпевшими в итоге оказываются МФО, отдавшие деньги неизвестно кому.

Микрофинансисты, конечно, идут в полицию. Но ловят фродов редко, еще реже дела доходят до судов. На прошедшей в Петербурге конференции «Микрофинансирование: трансформация» начальник правового сопровождения крупной онлайн-МФО Олег Гавришин привел пример: в его компании дошли до приговора лишь десять выявленных фродов. Причем реального срока никто не получил: интернет-аферисты ограничились штрафами и условными наказаниями.

При этом до пяти процентов от всех заявок на займы к онлайн-кредиторам поступает от фродов.

Центробанк боль микрофинансистов разделяет. По инициативе регулятора сейчас действует норма, когда все подающие заявку на онлайн-заем должны присылать кредиторам копию паспорта и СНИЛС.
Однако, по оценкам специалистов, отвечающих за безопасность в онлайн-МФО, фроды обходят эту систему. Они воруют у добросовестных пользователей соцсетей селфи с документами, подделывают копии паспортов и СНИЛС.

Поэтому онлайн-МФО ищут альтернативные способы идентификации. В частности, они перестали выдавать займы на карты, не являющиеся именными, и требуют, чтобы у заемщика на мобильном телефоне было установлено банковское приложение.

Здесь микрофинансисты ходят по очень тонкому льду, ведь действующее законодательство запрещает кредиторам требовать, например, фотографию банковской карты пользователя. Поэтому при транзакциях кредитор, отправляя деньги, имя держателя карты не видит. МФО применяют систему холдирования средств, когда перед отправкой основной суммы производится тестовый платеж, позволяющий видеть последние цифры карты и первые буквы имени заемщика. Если они совпадают с данными в заявке, то платеж проходит.

В ряде МФО активно внедряют биометрию. Григорий Мулеев, руководитель направления по предотвращению мошенничества крупного онлайн-МФК, говорит, что его компания активно изучает голоса заемщиков и формирует базу фродов. Отсеивать их удается в 83 процентах случаев.

В МФК взяли за основу принцип, что люди, которые живут онлайн-мошенничеством, не ограничиваются одним эпизодом и пытаются получить в короткий срок несколько кредитов. Соответственно, компания автоматически мониторит заявки — и если находит похожие, то внимательно их анализирует. Пристально изучается информация о том, в каком регионе была оформлена сим-карта, банковская карта, где находится IP-адрес, с которого поступила заявка. Как правило, фрод не выходит за пределы одного региона, соответственно, когда в системе выявляют потенциального афериста, мониторинг производится в границах конкретного субъекта.

При оформлении заявки онлайн-кредиторы стараются поговорить с заемщиком по телефону. Представляясь десятью разными людьми, фрод нередко пытается изменить голос. Как правило, попытки говорить басом или фальцетом сразу выявляются, точно так же автоматизированная система считает триггером, если в голосе появляются нотки металла, это может означать, что пользователь воспользовался программой по синтезированию голоса.

Всем подозрительным пользователям микрофинансисты в займах отказывают. При этом Мулеев не исключает, что среди обратившихся за займом мог оказаться вполне добросовестный клиент, у которого от природы странный голос, но парирует, что потери от одного фрода для микрофинансистов больше, чем прибыль от десяти порядочных заемщиков.

Микрофинансисты давно обсуждают идею объединить усилия и создать единую базу фродов, ведь одна и та же группа аферистов, взяв кредиты в одной компании, идет в другую фирму. Но во всех МФО службы безопасности создают свои методики проверки данных, и интегрировать их в одну систему технически невозможно, к тому же кредиторы не скрывают опасений в том, что данные от конкурентов могут оказаться неточными.

Кстати
Правда, как говорят эксперты, профессиональные мошенники хоть и собирают с МФО больше всего денег, которые потом никак не взыскать, но в общем сегменте «плохих» клиентов их доля невелика. Основная масса случаев использования чужих данных приходится на социальный инжиниринг, когда у гражданина воруют личные данные его же друзья и знакомые. Не ожидая подвоха, люди по просьбе близких отправляют СМС-сообщения или говорят им коды из них и при этом даже не подозревают, что в это время на их имя оформляется заем под сотни процентов годовых.

Источник: РГ


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