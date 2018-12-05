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Загорелся ВАЗ из-за автопрогрева в Бердске

Владелец машины успел потушить огонь до приезда пожарных. Салон отечественного авто не пострадал. С начала 2018 года в Бердске произошло 95 пожаров.

5.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Загорелся ВАЗ из за автопрогрева в Бердске

С наступлением холодов чаще горят автомобили

Из-за короткого замыкания электропроводки автомобиль ВАЗ -2110, стоявший на автопрогреве, загорелся сегодня утром, 5 декабря, в Северном микрорайоне Бердска. В Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков. Он сообщил, что автовладелец справился с огнем самостоятельно до прибытия пожарных:

-Автомобиль стоял на автопрогреве, в 8 утра проводка замкнула. Огонь в салон машины не зашел — он полностью целый. В моторном отсеке сгорели детали внутренней проводки и изоляция прогорела. Дознователь ОДН устанавливает — какие детали еще прогорели.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что за 2018 год в городе произошли 95 пожаров.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городской ЕДДС, бердские трескучие морозы не спровоцировали каких-либо происшествий на электросетях, водоснабжении и дорогах. МЧС по Новосибирской области предупреждает — морозы могут спровоцировать рост пожаров.

-Во время сильных морозов значительно увеличивается риск возникновения пожаров. Их основными причинами являются перекал печей, неисправность электросетей и электроприборов. Владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешёнными способами. Обслуживающему персоналу зданий и учреждений от руководства до сторожей также необходимо быть особенно внимательными. Контроль пожарного состояния объектов должен быть усилен, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в МЧС.


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