Дед Мороз на Avito.ru оказался должником по штрафам ГИБДД в Новосибирске

Неплательщика штрафов из Новосибирска обнаружили судебные приставы на известном сайте для размещения бесплатных объявлений.

Задолжав порядка 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, житель Новосибирска не спешил рассчитываться по долгам. Более того, единожды явившись на прием к судебному приставу, гражданин запомнился должностному лицу своим дерзким высказыванием о том, что он неуловим. На деле оказалось, что гражданин действительно нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту регистрации не проживает.

-Однако, как известно, все тайное обязательно становится явным, так вышло и с «неуловимым» нарушителем правил дорожного движения. Судебный пристав-исполнитель в поисках Деда Мороза для своего ребенка заглянула на сайт бесплатных объявлений от частных лиц и компаний. После того как в поисковике она ввела запрос «Дед Мороз и Снегурочка», в списке представленных организаторов детских мероприятий оказалась фотография Деда Мороза очень похожего на того самого неуловимого неплательщика. Чтобы развеять все свои сомнения судебный пристав договорилась о встрече с ним. Встреча состоялась этим же вечером, каково же было удивление мужчины, когда он понял, что его клиент – судебный пристав-исполнитель, — сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

В результате, перспектива ареста костюма Деда Мороза, а также его средства связи iPhone7 побудили мужчину незамедлительно погасить имеющиеся у него долги.