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Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы

Месяц — убывает или прибавляет?

4.12.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист Зелёная:

Декабрьский вечер (или утро)

В складках, забитых охапками снега,
В серых одеждах декабрьское небо.

Снежинки, срываясь, в пространстве порхают,
С собой мириады других увлекают.

Кружась и метелясь, достигнув земли,
Ложатся снежинки, уставши шалить.

Вдруг месяц из туч выплывает несмело.
Плывёт, очарован равниною белой.

Ведёт за собой его, будто, Венера,
Вечерней земли украшение сферы.

И звёзды, мерцая, из высей глядят.
Снежинки им свет отражают назад

(Месяц в стадии убывания)

Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы


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(3) Комментариев

  1. Yaya

    Эх, редакция.. Молодое поколение :) нас на астрономии учили : если провести линию по рожкам месяца, то мы получим букву У — значит это фаза убывающей луны. Если получим букву Р — луна растущая. А уже народная бабушкин мудрость — денежку показываем только растущему месяцу. На убывающий месяц не начинают новых дел, не желательно садить растения, удачи на будет :)

    На рассвете сейчас действительно очень эффектно выглядят Луна и Венера. Давно не видела их такими яркими

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  2. Зелёная

    Планета Венера — ближайшая к Земле. Ярко светит на небе ровным белым светом как вечером, так и утром. Около 7-ми утра великолепно смотрятся на пару с Луной, спутником Земли =) .
    Так что, малость сбрехала в части астрономии. Венера обращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли (соответственно, вместе с нею вокруг Солнца) =)

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