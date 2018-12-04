Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы

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Эх, редакция.. Молодое поколение нас на астрономии учили : если провести линию по рожкам месяца, то мы получим букву У — значит это фаза убывающей луны. Если получим букву Р — луна растущая. А уже народная бабушкин мудрость — денежку показываем только растущему месяцу. На убывающий месяц не начинают новых дел, не желательно садить растения, удачи на будет
На рассвете сейчас действительно очень эффектно выглядят Луна и Венера. Давно не видела их такими яркими
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Планета Венера — ближайшая к Земле. Ярко светит на небе ровным белым светом как вечером, так и утром. Около 7-ми утра великолепно смотрятся на пару с Луной, спутником Земли .
Так что, малость сбрехала в части астрономии. Венера обращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли (соответственно, вместе с нею вокруг Солнца)
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Красиво
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