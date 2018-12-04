Фото: Ведёт за собой его, будто, Венера, Вечерней земли украшение сферы

В рубрику «Сообщи свои новости» написала гражданский журналист

Декабрьский вечер (или утро)

В складках, забитых охапками снега,

В серых одеждах декабрьское небо.

Снежинки, срываясь, в пространстве порхают,

С собой мириады других увлекают.

Кружась и метелясь, достигнув земли,

Ложатся снежинки, уставши шалить.

Вдруг месяц из туч выплывает несмело.

Плывёт, очарован равниною белой.

Ведёт за собой его, будто, Венера,

Вечерней земли украшение сферы.

И звёзды, мерцая, из высей глядят.

Снежинки им свет отражают назад

(Месяц в стадии убывания)