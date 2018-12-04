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Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске!

Перевели остальные 1200 рублей. Но на третий день у обоих отщелкнулись по паре ногтей.

4.12.2018 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:
Милые женщины Бердска. В преддверии праздников, хочу Вас предупредить. Даже если очень надо сделать быстрее, не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей. Обзвоните салоны, ногтевые мастерские. Им хоть предъявить можно, за некачественно сделанную работу. Мой случай. В контакте добавилась в друзья, милая девушка Дарья. Делает наращивание ногтей, 1200 рублей, с дизайном, очень качественно, очень красиво. Вдвоем записались, перечислили предоплату, так как работает только по предоплате. Сделала вечерком обоим ноготочки.
Перевели остальные 1200 рублей. Но на третий день у обоих отщелкнулись по паре ногтей. Обратились к Дарье, она назначила время, что бы переделать. А потом я не могу, занята. Я вам назначу другое время и пропала. Я ей писала, просила хотя бы снять остальные ногти, нельзя же ходить с такими руками. Все, пропала совсем Дарья. Пришлось идти в салон, снимать ногти за свой счет. Не тратьте свои нервы и деньги.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Ох уж эти нарощенные ногти. Сверху красиво. А снизу из-под них -свои. Зрелище то ещё.

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  2. Аноним

    Да, брови у нынешних красавиц — без слёз не взглянешь.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Аноним

    Какой-то логический ступор:
    «Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске!»
    Зачем ходить к надомному мастеру, если он должен ходить к вам?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    Можно подумать в салоне лучше делают много криворучек и в салоне :-!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. Аноним

    В салоне хотя бы с санкнижками работают,регулярно проходят мед.комиссию.А кто надомниц контролирует,там может такой букет и по здоровью,и по инструменту =-O =-O =-O

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