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Ох уж эти нарощенные ногти. Сверху красиво. А снизу из-под них -свои. Зрелище то ещё.
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А из-под нарощенных ресниц торчат свои. И сверху брови неимоверные. Принцесса. Нет, королевишна. ))
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Да, брови у нынешних красавиц — без слёз не взглянешь.
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Даже Леонид Ильич (царствие ему небесное) позавидовал бы таким бровьям
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Какой-то логический ступор:
«Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске!»
Зачем ходить к надомному мастеру, если он должен ходить к вам?
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Можно подумать в салоне лучше делают много криворучек и в салоне
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В салоне хотя бы с санкнижками работают,регулярно проходят мед.комиссию.А кто надомниц контролирует,там может такой букет и по здоровью,и по инструменту
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