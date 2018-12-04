«Не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей в Бердске!»

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаМилые женщины Бердска. В преддверии праздников, хочу Вас предупредить. Даже если очень надо сделать быстрее, не ходите к надомным мастерам по наращиванию ногтей. Обзвоните салоны, ногтевые мастерские. Им хоть предъявить можно, за некачественно сделанную работу. Мой случай. В контакте добавилась в друзья, милая девушка Дарья. Делает наращивание ногтей, 1200 рублей, с дизайном, очень качественно, очень красиво. Вдвоем записались, перечислили предоплату, так как работает только по предоплате. Сделала вечерком обоим ноготочки.Перевели остальные 1200 рублей. Но на третий день у обоих отщелкнулись по паре ногтей. Обратились к Дарье, она назначила время, что бы переделать. А потом я не могу, занята. Я вам назначу другое время и пропала. Я ей писала, просила хотя бы снять остальные ногти, нельзя же ходить с такими руками. Все, пропала совсем Дарья. Пришлось идти в салон, снимать ногти за свой счет. Не тратьте свои нервы и деньги.