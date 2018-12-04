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Уличные протесты: власть объявит мораторий на повышение цен на топливо во Франции

Отмена решения о росте налога является одним из главных требований участников акций протестов «желтых жилетов», которые продолжаются по всей стране с 17 ноября.

4.12.2018 Фото: AP/ТАСС 15 коммент.
 
Уличные протесты: власть объявит мораторий на повышение цен на топливо во Франции

Французы бурно протестуют уже две недели

Правительство Франции в ближайшее время объявит о моратории на повышении налогов на топливо, сообщает France Info со ссылкой на собственные источники в кабмине.

Отмена решения о росте налога является одним из главных требований участников акций протестов под названием «желтые жилеты», которые продолжают акции по всей стране с 17 ноября.

Кроме того, правительство Франции во вторник отменило запланированные ранее переговоры с представителями протестного движения «желтые жилеты». Изначально участников протестов должны были принять во второй половине дня во вторник в Матиньонском дворце — официальной резиденции премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Отмечается, что большинство представителей движения ранее отказались от приглашений на эту встречу.

«Желтые жилеты» протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Как отмечает в свою очередь «Би-би-си», акции, которые начинались в ответ на рост налога на топливо, переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства в целом. На улицах французских городов звучат призывы к отставке президента страны Эммануэля Макрона.

В минувшие выходные протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая «Галерея Лафайет».


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(15) Комментариев

  1. Новый мэр

    А нам слабо?

    Thumb up 12 Thumb down 6

  2. Гость

    Требую, чтобы режЫм макрона воздержался от применения силы против мирных протестующих! Онижедети! И отправить Лаврова, чтобы в городе париже протестующим гражданам печеньки раздавал, со словами поддержки и одобрения! Депутатов Госдумы (некоторых!) направить с дружеским визитом и песнями! Почему парижские бабушки не кормят протестантов пирожками домашнего приготовления?! Где самосвалы с покрышками?! Непорядок! Где автобусы поддержки из нормандии и сардинии?! А палатки? А спальники? 8)

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Аноним

    Там люди вольные,у нас «димократия»…

    Thumb up 6 Thumb down 4

  4. светлакова

    Нам слабо.легче поплакаться в Курьере.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  5. Аноним

    А кто ответит и оплатит причиненный ущерб?
    Повредили как частное имущество, так и государственное и даже объекты культурного наследия!
    Кто ответит за избиение протестующих?
    Кто понесет наказание за бомбу, которую закинули бабушке в квартиру?
    Кто оплатит разбитые головы полицейских?

    И кстати, 24% рост цены на диз.топливо за год все таки устраивает получается? Тогда о чем вообще сыр-бор, если его никто не отменял?

    Thumb up 1 Thumb down 3

  6. Гость

    На не слабо, нам всё ровно. Все с нетерпением ждут очередной выпуск в гостях у сказки. Со всех экранов федеральных тв, смотрим в декабре.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Аноним

    французы наглядно демонстрируют, как нужно вести диалог с властью, которая предпочитает перекладывать свои ошибки и просчеты на народ. Особенно показательна реакция французов по сравнению с российскими событиями, когда власть обирает население, еженедельно вводя все новые и новые поборы, стремительно ухудшая жизнь народа. Даже официально более 20 миллионов человек в стране живет за гранью нищеты — причем нищеты по российским стандартам, которые близки не к европейским, а скорее, к африканским, да и то нужно уточнять — с какой именно страной Африки идет сравнение.
    Я не слышал, чтобы на французском телевидении штатные эксперты стращали зрителей на тему: вы что, хотите, чтобы было как на Украине? Видимо, потому, что французы предпочитают смотреть, что происходит у них в стране, а не где-то еще. (с) ;)

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Аноним

      «Я не слышал, чтобы на французском телевидении штатные эксперты стращали зрителей на тему: вы что, хотите, чтобы было как на Украине?»
      _____________

      Это кто так пристально смотрит французское телевидение? :-D :-D

      Thumb up 1 Thumb down 2

  8. Да уж..

    Интересно, а Кремль действительно верит в то, что он неприступный?

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